Рецепт запеченного цыпленка с абрикосами от Юлии Высоцкой

Нежный кисло-сладкий абрикосовый маринад с освежающими цитрусовыми нотками придает птице потрясающий вкус и аромат.

Время приготовления: 1 час

Калорийность: 716 ккал на порцию

Ингредиенты:

цыпленок — 1 тушка

абрикосы — 5 шт.

лук-шалот — 1 шт.

чеснок — 6 зубчиков

тимьян — 6 веточек

соевый соус — 2 ст. л.

оливковое масло — 2 ст. л.

перец черный свежемолотый — 1 щепотка

соль морская — 1 щепотка

Для маринада:

абрикосовое варенье — 4 ст. л.

лимоны — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

тимьян свежий — 2 веточки

оливковое масло — 2 ст. л.

перец черный свежемолотый — 1 щепотка

соль морская — 1 щепотка

Способ приготовления

Духовку предварительно разогреть до 190 °C.

Весь чеснок почистить, 1 зубчик мелко нарезать.

Цедру лимона натереть на мелкой терке, из половинки лимона выжать сок.

Приготовить маринад: варенье соединить с листьями 2 веточек тимьяна, измельченным чесноком, щепоткой соли и перца, затем добавить цедру и сок лимона, влить 2 ст. ложки оливкового масла, все перемешать.

Тушку цыпленка промазать маринадом снаружи и внутри, уложить в форму для выпекания и оставить мариноваться.

Абрикосы разрезать пополам и, удалив косточки, поместить часть из них внутрь цыпленка, остальные в форму рядом с ним.

Шалот почистить, крупно нарезать, добавить внутрь тушки. Оставшуюся половинку лимона разрезать на четвертинки.

Полить тушку цыпленка соевым соусом и оставшимся оливковым маслом, добавить в форму зубчики чеснока и нарезанный лимон, посолить и поперчить, сверху разложить веточки тимьяна.

Запекать в разогретой духовке до полной готовности 35–45 минут в зависимости от размера тушки.

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