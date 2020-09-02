Рецепт запеченного цыпленка с абрикосами от Юлии Высоцкой

Запеченный цыпленок от Юлии Высоцкой в абрикосовом маринаде – блюдо ресторанного уровня, которое можно легко приготовить в домашних условиях, пишет «Сегодня».
Нежный кисло-сладкий абрикосовый маринад с освежающими цитрусовыми нотками придает птице потрясающий вкус и аромат.
Время приготовления: 1 час
Калорийность: 716 ккал на порцию
Ингредиенты:
цыпленок — 1 тушка
абрикосы — 5 шт.
лук-шалот — 1 шт.
чеснок — 6 зубчиков
тимьян — 6 веточек
соевый соус — 2 ст. л.
оливковое масло — 2 ст. л.
перец черный свежемолотый — 1 щепотка
соль морская — 1 щепотка
Для маринада:
абрикосовое варенье — 4 ст. л.
лимоны — 1 шт.
чеснок — 1 зубчик
тимьян свежий — 2 веточки
оливковое масло — 2 ст. л.
перец черный свежемолотый — 1 щепотка
соль морская — 1 щепотка
Способ приготовления
Духовку предварительно разогреть до 190 °C.
Весь чеснок почистить, 1 зубчик мелко нарезать.
Цедру лимона натереть на мелкой терке, из половинки лимона выжать сок.
Приготовить маринад: варенье соединить с листьями 2 веточек тимьяна, измельченным чесноком, щепоткой соли и перца, затем добавить цедру и сок лимона, влить 2 ст. ложки оливкового масла, все перемешать.
Тушку цыпленка промазать маринадом снаружи и внутри, уложить в форму для выпекания и оставить мариноваться.
Абрикосы разрезать пополам и, удалив косточки, поместить часть из них внутрь цыпленка, остальные в форму рядом с ним.
Шалот почистить, крупно нарезать, добавить внутрь тушки. Оставшуюся половинку лимона разрезать на четвертинки.
Полить тушку цыпленка соевым соусом и оставшимся оливковым маслом, добавить в форму зубчики чеснока и нарезанный лимон, посолить и поперчить, сверху разложить веточки тимьяна.
Запекать в разогретой духовке до полной готовности 35–45 минут в зависимости от размера тушки.
На заметку
«Для маринада вместо тимьяна подойдет розмарин, орегано или майоран, а варенье можно заменить джемом, и помните – смазанный всем этим цыпленок должен полежать не меньше часа, еще лучше оставить его мариноваться на ночь! Если под рукой нет абрикосов, смело берите нектарины, сливы или персики», – советует Юлия Высоцкая.