Как организовать учебу ребенка после шести месяцев перерыва

Наконец спустя почти шесть месяцев перерыва школьники возвращаются в классы и начинают вновь учиться очно, передает Stolitsa.
Но за последние полгода ребята успели отвыкнуть от посещения школы. Как сделать так, чтобы ребенок, с одной стороны, начал учебный год продуктивно, а с другой — не устал от нагрузки через две недели?
Определите с ребенком его цели на год
Чтобы мотивировать школьника на учебу, важно дать понять, зачем эта учеба ему нужна.
Устройте с подростком «взрослый» разговор и узнайте, а что же сам школьник ждет от учебного года.
Сдача экзаменов на высокие баллы (в случае с выпускниками) — это хороший знак, значит, у подростка уже есть определенная мотивация. Задача родителя в этой ситуации — нанять репетитора или найти курсы, поискать бесплатные ресурсы, которые помогут ребенку подтянуть знания.
Как правило, это связано с тем, что они не видят связь между обучением в школе и реальными целями в жизни. В этом случае стоит перевести разговор в плоскость профориентации. Есть ли профессии и специальности, которые интересны ребенку? Чем ему нравится заниматься уже сейчас? Возможно, эти навыки стоит развить, а заодно поискать, для каких профессий они нужны?
Помогите определиться с будущим, ведь ему самостоятельно необычайно сложно ответить себе на вопрос «кем я буду через 10 лет», потому что попросту не от чего оттолкнуться.
А когда вы определите, хотя бы приблизительно, какие области ему интересны, можно начать узнавать об этих направлениях больше.
Один из самых интересных и полезных способов узнать больше о профессии-мечты — найти авторитетного взрослого, овладевшего этой специальностью в совершенстве. Если ребенок хотел бы попробовать себя в журналистике или на ТВ — изучите вместе с ним биографию Ивана Урганта или Юрия Дудя. Интересно предпринимательство? Обратите внимание на богатейшего предпринимателя в мире Джеффа Безоса. Интересует IT? Билл Гейтс или Стив Джобс. Таким «примером» также может стать ваш друг или подруга, профессионал в своей области.
Важно объяснить ребенку, что его учеба сегодня — важная инвестиция в будущее.
Организуйте учебное пространство
За 6 месяцев школьник привык, что в его комнате происходит не только учеба, но и общение по Zoom с друзьями (так было во время карантина), развлечения, сон и так далее. Все что угодно вперемешку с учебой.
В то же время мозгу свойственно вырабатывать привычки — если в одном и том же месте постоянно развлекаться, то настроиться в нем же на учебу достаточно сложно. То есть у подростка должен был стол, стул, где он будет заниматься только уроками.
Как организовать это пространство? На столе не должно быть ничего лишнего — уберите оттуда настольные игры, ненужные бумаги, старые тетради и учебники. А вот телефон может пригодиться, если использовать его в учебных целях. Все то, что может отвлечь подростка от учебы, должно быть за пределами учебного рабочего пространства.
Не забудьте про хорошее освещение.
Посоветуйте ребенку не смотреть телевизор и не слушать громкую музыку во время занятий — это отвлекает. Хотя есть и исключения — кому-то шум наоборот помогает настроиться на мыслительный процесс.
Помогите составить расписание
Чтобы ребенок понимал свой уровень нагрузки и чувствовал себя комфортно, нужно подготовить план-расписание на неделю и зафиксировать в нем, в какое время подросток будет занят разной деятельностью.
Например, с 8 до 15:00 — школа, 17:00-19:00 — домашняя работа, 20:00-22:00 — свободное время. В понедельник, среду и пятницу домашняя работа сдвигается на вечер из-за спортивной секции. Суббота — выходной, воскресенье — 12:00-15:00 домашние задания, 15:00-22:00 — свободное время.
Обязательно убедитесь, что у детей есть время на личные дела.
Его отсутствие демотивирует: если человек заранее знает, что до самой ночи ему придется сидеть над учебниками, его желание прокрастинировать (заниматься ничегонеделанием) будет перевешивать желание учиться. Напротив, если подросток будет знать, что в 19:00 он закроет тетради и займется, чем захочет, у него будет мотивация расправиться с домашним заданием поскорее.
Помните, занятия без остановки возможны только на очень коротких дистанциях. Помогите вашему школьнику не перегореть на старте.
Купите приятные «школьные мелочи»
Новые вещи, канцелярия, портфель — это не только про необходимость. Прошлогодний портфель не хуже нового, а старых ручек вполне достаточно, чтобы обойтись без обновок. И все-таки закупка новой канцелярии и прочих вещей поднимет настроение и поможет сделать возвращение в школу более приятным. Согласитесь, писать новой ручкой в новой тетради с невыветрившимся запахом бумаги, — это то, что поможет ворваться в новый учебный год с хорошим настроем.
Дайте время на адаптацию
Не нужно требовать слишком много в сентябре. Дайте подростку привыкнуть к учебе, расписанию, ежедневным «путешествиям» в школу. Нужно спокойно реагировать, что какое-то время будут трудности с подъемом, записыванием домашнего задания и его выполнением.
Также не стоит в начале года резко реагировать на плохие оценки.
В противном случае, в условиях серьезного прессинга со стороны родителей, школьник может «закрыться» и не идти на диалог с вами. Помните, что взаимопонимание с ребенком — ключ к достижению результатов.