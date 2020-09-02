Как организовать учебу ребенка после шести месяцев перерыва

Но за последние полгода ребята успели отвыкнуть от посещения школы. Как сделать так, чтобы ребенок, с одной стороны, начал учебный год продуктивно, а с другой — не устал от нагрузки через две недели?

Определите с ребенком его цели на год

Чтобы мотивировать школьника на учебу, важно дать понять, зачем эта учеба ему нужна.

Устройте с подростком «взрослый» разговор и узнайте, а что же сам школьник ждет от учебного года.

Сдача экзаменов на высокие баллы (в случае с выпускниками) — это хороший знак, значит, у подростка уже есть определенная мотивация. Задача родителя в этой ситуации — нанять репетитора или найти курсы, поискать бесплатные ресурсы, которые помогут ребенку подтянуть знания.

Как правило, это связано с тем, что они не видят связь между обучением в школе и реальными целями в жизни. В этом случае стоит перевести разговор в плоскость профориентации. Есть ли профессии и специальности, которые интересны ребенку? Чем ему нравится заниматься уже сейчас? Возможно, эти навыки стоит развить, а заодно поискать, для каких профессий они нужны?

Помогите определиться с будущим, ведь ему самостоятельно необычайно сложно ответить себе на вопрос «кем я буду через 10 лет», потому что попросту не от чего оттолкнуться.

А когда вы определите, хотя бы приблизительно, какие области ему интересны, можно начать узнавать об этих направлениях больше.

Один из самых интересных и полезных способов узнать больше о профессии-мечты — найти авторитетного взрослого, овладевшего этой специальностью в совершенстве. Если ребенок хотел бы попробовать себя в журналистике или на ТВ — изучите вместе с ним биографию Ивана Урганта или Юрия Дудя. Интересно предпринимательство? Обратите внимание на богатейшего предпринимателя в мире Джеффа Безоса. Интересует IT? Билл Гейтс или Стив Джобс. Таким «примером» также может стать ваш друг или подруга, профессионал в своей области.

Важно объяснить ребенку, что его учеба сегодня — важная инвестиция в будущее.

Организуйте учебное пространство

За 6 месяцев школьник привык, что в его комнате происходит не только учеба, но и общение по Zoom с друзьями (так было во время карантина), развлечения, сон и так далее. Все что угодно вперемешку с учебой.

В то же время мозгу свойственно вырабатывать привычки — если в одном и том же месте постоянно развлекаться, то настроиться в нем же на учебу достаточно сложно. То есть у подростка должен был стол, стул, где он будет заниматься только уроками.