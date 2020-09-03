ФОТО ⟩ Саша Бортич наконец-то решилась показать лицо своего сына

Звезда фильмов «Холоп», «Я худею» и сериала «Полицейский с рублевки» скрывала и беременность, и роды, пишет Пятый канал.
Актриса Александра Бортич наконец познакомила фанатов со своим новорожденным малышом Сашей. Она поделилась трогательным снимком в сети Instagram.
На снимке, сделанном фотографом Еленой Сарапульцевой, можно увидеть маленького наследника Саши Бортич, отца ребенка Евгения Савельева и саму Бортич. Родители лежат вместе на траве, трогательно прижавшись с обеих сторон к первенцу.
«Слишком много любви. Знакомьтесь — наш Сашуля», — просто написала актриса.
Неизвестно, замужем ли Бортич за Савельевым, ведь она так тщательно оберегает тайну своей личной жизни. Ранее актриса два года была в браке с рэпером Вячеславом Воронцовым, а вот про свадьбу с новым возлюбленным ничего не говорила.
Факт беременности Бортич скрывала. А потом и про рождение ребенка и его пол все узнали постфактум.
Слишком много любви. Знакомьтесь - наш Сашуля ❤️ Невероятная красота в кадре - заслуга команды Мечты! фотограф @lenamanakai стиль @bessomme макияж и волосы @charandaeva продюсер @anna__v ассистент фотографа @36blackk ассистент стилиста @iammashustik самая красивая локация и тёплый приём @yasno.pole Оххх, сердечко колотится 😁 Короче, всем привет 👶🏼