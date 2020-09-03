Эксперты назвали опасность антипригарных сковородок

Правда, стоит отметить, что добиться вредного воздействия тефлоновых сковородок можно лишь при использовании их в крайне высоких температурных условиях. Так, при температурах немного выше 380 °C, покрытие начинает выделять перфторизобутилен — бесцветный газ, который примерно в десять раз опаснее фосгена, который в свою очередь использовали еще во времена Первой мировой войны в качестве боевого отравляющего вещества. Для сравнения, температура дымления растительного масла на сковороде составляет около 200 °C.

Что же до симптомов, которые проявляются при отравлении перфторизобутиленом, то они схожи с эффектами от вдыхания паров металлов или пыли на производствах. Так, у человека возникает головная боль, кашель, потеря аппетита, при этом температура тела повышается до 40 °C. Вместе с этим у пострадавших могут наблюдаться тошнота и рвота, а после окончания приступа слабость сохраняется еще в течение нескольких дней.