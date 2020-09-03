Шесть действенных способов выспаться

Проблемы со сном преследуют каждого второго городского жителя, и в этом нет ничего удивительного, ведь стрессы и перегрузки не могут пройти незаметно для нашего организма. В отчаянии мы начинаем скупать лекарства целыми партиями, хотя на первоначальном этапе можно просто скорректировать некоторые привычки. Какие? Давайте разберемся.

Определите, сколько сна вам необходимо

Да, каждый из нас живет по своим биологическим часам. Если ваша подруга прекрасно высыпается за три часа, совсем не значит, что и вы будете огурцом через пару часов. Чтобы выявить свою норму, ежедневно на протяжении недели меняйте длительность сна, чтобы понять, какая продолжительность будет для вас идеальной. Кроме вас это сделать некому, даже специалисту.

Спорт — наше все

Активный образ жизни помогает не только поддерживать отличную форму, но и налаживает сон. Причем вас никто не заставляет покупать абонемент на год, будет достаточно составить график пробежек на неделю или выполнять комплекс упражнений прямо у себя дома. Таким образом вы будете поддерживать сосуды в тонусе и поможете своей кровеносной системе функционировать без сбоев. Запомните правило: больше активности — крепче сон.

Вечерний ритуал

Вспомните себя перед сном — бездумное пролистывание ленты в соцсетях? Знакомо. Только этот ритуал наоборот приведет к лишним часам бодрствования. Вместо телефона положите рядом с подушкой книгу, которую вы все никак не успевали начать. Если не хотите читать, прослушайте новый альбом любимой группы, главное — никакого экрана перед глазами.

Ставим будильник на одно и то же время

Многие из нас ставят сразу несколько будильников с интервалом в 15—20 минут. Нам кажется, что мы отдыхаем все эти долгие 20 минут, на самом деле, организм испытывает невероятный стресс: вы только начали засыпать, как уже снова просыпаться. Пожалейте свою психику, ставьте будильник только один раз.

Никакого насилия

Если нам предстоит вставать рано утром, мы буквально укладываем себя в кровать, хоть на часа всего девять вечера. Следующие пару часов приходится крутиться и злиться на себя за невозможность, наконец, заснуть. Отбросьте насилие, если сон не идет, почитайте книгу или, как мы уже говорили, послушайте музыку — никакого смартфона.

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