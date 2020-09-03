НЕ ВРЕДНО ЛИ? ⟩ Видео: чем завтракает шестилетняя дочь Пугачевой и Галкина

Максим Галкин не раз показывал поклонников, чем его кормит Алла Борисовна — то дамляму приготовит, то салат из собственноручно выращенных овощей… А вот как питаются их дети, двойняшки Гарри и Лиза, до сих пор фанаты не видели.

Особенного внимания удостаивается фигура певицы

Сейчас же шоумен выложил на своей страничке видео, на котором Лиза завтракает перед школой (напомним, двойняшки в этом году пошли в первый класс). И подписчики, которые, в основном, лишь восхищаются семейными роликами Галкина, не поскупились на критику. Дело в том, что вместо полезной овсянки или омлета, девочка решила перекусить хачапури. А на столе перед ней стоит чашка кофе. Или не кофе? Нет, на вид все же кофе.

«Кофе пьет, что ли, ребенок???» — подобных комментариев под постом набралось с сотню, и под каждым из них развернулась дискуссия. И если с тем, что иногда детей можно побаловать не слишком полезной, но такой вкусной выпечкой, подписчики не спорят, то кофе стал настоящим «яблоком раздора».

Так можно ли его пить детям? На этот вопрос отвечает эксперт. «Кофеин усиливает процессы возбуждения в коре головного мозга и повышает секреторную функцию желудка. Первое свойство влияет на активность малыша, второе — усиливает аппетит. Знакомство с кофе лучше отложить хотя бы лет до пяти-шести (кстати, детям Пугачевой в этом году исполнится по семь лет).