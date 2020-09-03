Послеродовая депрессия у мужчин: что это такое и как она проявляется

У 10-15% женщин развивается послеродовая депрессия. А что происходит с мужчинами? Бывает ли у мужчин послеродовая депрессия? Бывает ли у мужчин депрессия как реакция на появление ребенка в семье? Ответы на все эти вопросы знает дипломированный психолог Анна Литвинчук и поясняет, в чем эта самая депрессия проявляется.

Послеродовая депрессия у женщин: от чего зависит

О материнской депрессии после рождения ребенка говорят и пишут довольно много и часто. Но специалисты считают, что у этой проблемы есть и мужское лицо. Как влияет на психику превращение мужчины в отца? Что имеют в виду, когда говорят о послеродовой депрессии у мужчин?

Послеродовую депрессию у женщин связывают с изменениями, которые происходят в организме матери еще во время беременности. Часть из них имеет физиологическую и гормональную природу, поэтому психологи осторожно говорят о депрессии с таким же названием у отцов,

– поясняете эксперт.

По данным некоторых исследований, депрессия у отцов после рождения ребенка часто зависит от депрессии матерей и развивается в большинстве случаев к третьему — шестому месяцу жизни малыша. Подавленное состояние женщины, вызванное в том числе родительским выгоранием, так или иначе отражается на состоянии мужчины.

Что происходит в этот момент с мужчинами

У отцов тоже вырабатываются гормоны, в частности, гормон стресса — кортизол, он притупляет действия многих "положительных" нейромедиаторов — дофамина, серотонина, норадреналина.

А вот окситоцин начинает вырабатываться у отцов гораздо позже. У эволюции не было задачи дать отцам любовь к ребенку, потому что основную функцию выполняла все равно мама.

Отцы становятся "окситоциновыми" ближе к 2 месяцам — когда ребенок начинает коммуницировать: улыбается, смеется. В период с рождения и до первого "общения" отцы чувствуют себя "третьими",

– поясняет психолог.

По словам Литвинчук, в этот период отцы впадают в состояние, схожее с острым горем — отрицают появление ребенка, пытаются с этим смириться, пытаются не нарушать своего привычного образа жизни, чтобы не лишиться иллюзии того, что жизнь не изменилась.

При этом, у мужчин нет естественного "подкрепления" в виде гормонального коктейля, и отцы начинают хандрить. Мужчины, на самом деле, хуже переносят бессонницу, совершенно точно они не приспособлены быстро подстраиваться под ребенка и его желания,

– отмечает эксперт.

Так же стоит отметить и за выработку тестостерона — гормона, ответственного за развитие и состояние вторичных половых признаков. Он способствует росту мышечной массы, волос на теле, появлению сексуального желания, а также делает человека более агрессивным и активирует дух соперничества.

Во время беременности и после родов партнерши уровень тестостерона у мужчины несколько снижается, а те, у кого снижение значительно, более подвержены послеродовой депрессии,

– поясняет психолог.