ВАЖНО ЗНАТЬ! ⟩ Секреты и тонкости вкусной курочки, о которых многие не знали или просто не использовали

Куриное мясо несомненно является самым распространенным и часто употребляемым мясом в нашей стране. Во-первых, куриное мясо недорого стоит. Во-вторых, приготовить его достаточно легко. В-третьих, оно полезно, но только при том условии, что выращена курица была на натуральных кормах, пишет zen.yandex.ru.
Куриное мясо содержит большое количество витаминов и полезных веществ. Во многом благодаря именно низкому содержанию жиров и высокому содержанию белков, аминокислот и витаминов, курица считается диетическим продуктом.
Главным фактором всего вышеперечисленного является именно правильный выбор курочки. После чего не менее важным будет и тот факт, что курочку нужно еще и вкусно приготовить. Вот об этих тонкостях речь ниже и пойдет.
Как выбрать курицу
- Лучше всего покупать курицу в охлажденном виде, а не в замороженном. Так как в замороженном мясе полезных веществ сохраняется очень малое количество.
- Самое вкусное и нежное мясо у молодой особи. Грудка у молодой курочки слегка отпружинивает, тогда как у старой она твердая и жесткая. Мясо у молодой курицы розоватое, почти белое. Жир тоже белый с небольшим желтоватым оттенком. Кожа не очень толстая и нежная, кремового цвета.
- Курицу с липкой кожей и затхлым запахом лучше обойти стороной.
- Если на тушку надавить пальцем, то полученная ямка должна практически сразу выправиться. Если же на это уйдет более минуты, то такая курица несвежая.
- Липкое мясо также говорит о том, что ее вырастили при помощи антибиотиков.
- Тушка курицы с маленькими ножками и с большой выпуклой грудкой, вероятно, всего была напичкана гормонами.
- Срок годности у охлажденной курицы не должен превышать пяти дней. Если же он больше, значит тушка была обработана консервантами.
Секреты приготовления
- Самым полезным и простым блюдом из курицы считается бульон. Он согреет в холодную погоду и поддержит организм при простуде. Самым лучшим и полезным бульоном будет тот, который готовился на домашней курочке. А самым диетическим будет бульон приготовленный на куриных грудках без кожицы. А вот из чего не следует варить бульон, так это из куриных окорочков.
Есть несколько правил идеального бульона:
- Бульон нужно варить в кастрюле с незакрытой крышкой.
- Образующуюся пену нужно своевременно снимать.
- Бульон не должен вариться при интенсивном кипении. Лучше всего будет, если он будет томиться на медленном огне.
- На один килограмм куриного мяса требуется около двух литров воды.
- В бульон нужно класть хорошо вымытую неочищенную луковицу. Потому как луковичная шелуха придаст бульону золотистый цвет и неповторимый вкус.
- Чтобы бульон был менее жирным и калорийным, его нужно охладить, а затем снять образовавшийся сверху жир.
- После варки бульон нужно обязательно перелить в другую ёмкость. При том это нужно сделать аккуратно, чтобы накипь образовавшуюся во время варки не слить в чистую кастрюлю.
Курочка в духовке получится особенно вкусной, сочной и с хрустящей румяной корочкой. Для этого нужно:
- перед запеканием нужно всегда прогревать духовой шкаф до 250 градусов и только потом ставить в него курицу.
- Чтобы корочка получилась хрустящей и румяной, нужно чистую и сухую тушку натереть майонезом.
- Перед отправкой курочки в духовку оботрите ее мягким сливочным маслом.
- За 10-15 минут до конца приготовления, можно смазать курицу смесью из одной части столовой горчицы и двух частей сметаны.
- На готовность курочку можно проверить обычной зубочисткой. Проткните зубочисткой бедрышко. Если выступит прозрачный сок, значит курица готова. Если сок будет с сукровицей, значит пока не готова.