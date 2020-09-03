Чт, 3.09.2020

ВАЖНО ЗНАТЬ! ⟩ Секреты и тонкости вкусной курочки, о которых многие не знали или просто не использовали

Приготовление курицы в духовке. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Куриное мясо несомненно является самым распространенным и часто употребляемым мясом в нашей стране. Во-первых, куриное мясо недорого стоит. Во-вторых, приготовить его достаточно легко. В-третьих, оно полезно, но только при том условии, что выращена курица была на натуральных кормах, пишет zen.yandex.ru.

Куриное мясо содержит большое количество витаминов и полезных веществ. Во многом благодаря именно низкому содержанию жиров и высокому содержанию белков, аминокислот и витаминов, курица считается диетическим продуктом.

Главным фактором всего вышеперечисленного является именно правильный выбор курочки. После чего не менее важным будет и тот факт, что курочку нужно еще и вкусно приготовить. Вот об этих тонкостях речь ниже и пойдет.

Как выбрать курицу

  • Лучше всего покупать курицу в охлажденном виде, а не в замороженном. Так как в замороженном мясе полезных веществ сохраняется очень малое количество.
  • Самое вкусное и нежное мясо у молодой особи. Грудка у молодой курочки слегка отпружинивает, тогда как у старой она твердая и жесткая. Мясо у молодой курицы розоватое, почти белое. Жир тоже белый с небольшим желтоватым оттенком. Кожа не очень толстая и нежная, кремового цвета.
  • Курицу с липкой кожей и затхлым запахом лучше обойти стороной.
  • Если на тушку надавить пальцем, то полученная ямка должна практически сразу выправиться. Если же на это уйдет более минуты, то такая курица несвежая.
  • Липкое мясо также говорит о том, что ее вырастили при помощи антибиотиков.
  • Тушка курицы с маленькими ножками и с большой выпуклой грудкой, вероятно, всего была напичкана гормонами.
  • Срок годности у охлажденной курицы не должен превышать пяти дней. Если же он больше, значит тушка была обработана консервантами.

Секреты приготовления

  • Самым полезным и простым блюдом из курицы считается бульон. Он согреет в холодную погоду и поддержит организм при простуде. Самым лучшим и полезным бульоном будет тот, который готовился на домашней курочке. А самым диетическим будет бульон приготовленный на куриных грудках без кожицы. А вот из чего не следует варить бульон, так это из куриных окорочков.

Есть несколько правил идеального бульона:

  1. Бульон нужно варить в кастрюле с незакрытой крышкой.
  2. Образующуюся пену нужно своевременно снимать.
  3. Бульон не должен вариться при интенсивном кипении. Лучше всего будет, если он будет томиться на медленном огне.
  4. На один килограмм куриного мяса требуется около двух литров воды.
  5. В бульон нужно класть хорошо вымытую неочищенную луковицу. Потому как луковичная шелуха придаст бульону золотистый цвет и неповторимый вкус.
  6. Чтобы бульон был менее жирным и калорийным, его нужно охладить, а затем снять образовавшийся сверху жир.
  7. После варки бульон нужно обязательно перелить в другую ёмкость. При том это нужно сделать аккуратно, чтобы накипь образовавшуюся во время варки не слить в чистую кастрюлю.

Курочка в духовке получится особенно вкусной, сочной и с хрустящей румяной корочкой. Для этого нужно:

  1. перед запеканием нужно всегда прогревать духовой шкаф до 250 градусов и только потом ставить в него курицу.
  2. Чтобы корочка получилась хрустящей и румяной, нужно чистую и сухую тушку натереть майонезом.
  3. Перед отправкой курочки в духовку оботрите ее мягким сливочным маслом.
  4. За 10-15 минут до конца приготовления, можно смазать курицу смесью из одной части столовой горчицы и двух частей сметаны.
  5. На готовность курочку можно проверить обычной зубочисткой. Проткните зубочисткой бедрышко. Если выступит прозрачный сок, значит курица готова. Если сок будет с сукровицей, значит пока не готова.
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