Прощай, фигура: названы пять продуктов, которые нельзя есть на ужин

Она пояснила, что хлебобулочные изделия резко повышают уровень глюкозы в крови. Ее излишки организм оставляет «про запас», что может привести к набору лишнего веса. А вот темную крупу или выпечку из цельнозерновой муки (в небольшом количестве) можно употреблять без вреда для фигуры.

Также на ужин «категорически нельзя» есть картофельное пюре. Ольга Деккер резюмирует: «В нем минимум белков, зато очень много углеводов. Они очень быстро усваиваются. Прощай, фигура».

«За восемь-десять часов после ужина желчь накапливается в желчном пузыре. Если в кишечнике есть пища, которой нужно помочь, произойдет отток желчи. Нет — она останется в желчном. Если вы ляжете спать с чувством голода (а после легкого салатика так и будет), то утром проснетесь с застоем желчи. А это уже первый шаг к камням в желчном пузыре», — объясняет диетолог.

Также не рекомендуется есть перед сном сладкие фрукты. 200-300 граммов винограда, дыни, хурмы — и дневная норма превышена. В таком приеме пищи, подчеркивает эксперт, содержится 50 процентов из того, что нужно набрать за день. «Еще не ешьте вечером сухофрукты, — пишет в своем Instagram Ольга Деккер. — Да, они полезные, но концентрация углеводов высока. Десять штук чернослива — 50 граммов углеводов. Это 12 чайных ложек сахара».