Как ухаживать за замшевой обувью: десять лайфхаков

Используй специальный спрей. Многие избегают замшевой обуви, считая ее непрактичной: очень быстро промокает, портится от воды, загрязняется так, что не очистить. Чтобы всего этого не произошло, важно обрабатывать замшу специальными средствами. Купить подходящий спрей лучше всего вместе с ботинками, так как воспользоваться им нужно перед самой первой ноской. Он защитит новую пару от влаги и пыли. Периодически покрытие нужно обновлять.

Ластик для удаления пятен. Не ученический, конечно, а обувной. Этот ластик по структуре напоминает твердую губку и отлично удаляет грязь, обновляя верхний слой материала.

Корочка хлеба. Можешь посмеяться, но удалить жирные пятна с замши эффективно помогает корочка ржаного хлеба. На случай, если ластика у тебя под рукой не оказалось, а надеть туфли хочется как можно скорее.

Никакой воды! Чистить замшу нужно только сухой щеткой. Ни в коем случае не используй влажную губку, так ты только размажешь грязь, и она въестся еще глубже.

Только жесткие щетки в автомате. Если ты привыкла использовать автомат для чистки обуви в офисе, для замшевой обуви отдавай предпочтение самым жестким щеткам.

Щетка-губка для дома. Как ухаживать за замшевой обувью в домашних условиях? Лучше всего подойдет твердая, пористая щетка-губка. Ее можно использовать также для нубука. Дополнительно можно воспользоваться пенкой-очистителем.

Пар для ворса. Если ты попала под дождь, ворс может слипнуться и примяться. Расправить его можно с помощью пара: подержи обувь над паром в течение 10-20 секунд, затем потри ворс щеткой из резины.

Кофейная гуща для обновления цвета. Еще одно народное средство для замши – это кофейная гуща. С ее помощью можно обновить коричневый цвет изделий, если он потускнел. Смажь щетку гущей и почисти этим составом ботинки или туфли.

Подальше от батареи. Как ухаживать за замшевой обувью, если она очень сильно промокла? Сушить ее стоит с помощью обычных газет – сомни их и вложи внутрь. Они быстро впитают воду. Ни в коем случае не оставляй ботильоны или ботинки сохнуть около батареи! Замша безнадежно загрубеет.