Как ухаживать за замшевой обувью: десять лайфхаков

Замша – один из главных материалов сезона, так что в твоем гардеробе наверняка найдутся замшевые туфли, оксфорды или ботильоны. Как правильно ухаживать за такой обувью, чтобы как можно дольше сохранить ее красоту, рассказывает Cosmo.
Используй специальный спрей. Многие избегают замшевой обуви, считая ее непрактичной: очень быстро промокает, портится от воды, загрязняется так, что не очистить. Чтобы всего этого не произошло, важно обрабатывать замшу специальными средствами. Купить подходящий спрей лучше всего вместе с ботинками, так как воспользоваться им нужно перед самой первой ноской. Он защитит новую пару от влаги и пыли. Периодически покрытие нужно обновлять.
Ластик для удаления пятен. Не ученический, конечно, а обувной. Этот ластик по структуре напоминает твердую губку и отлично удаляет грязь, обновляя верхний слой материала.
Корочка хлеба. Можешь посмеяться, но удалить жирные пятна с замши эффективно помогает корочка ржаного хлеба. На случай, если ластика у тебя под рукой не оказалось, а надеть туфли хочется как можно скорее.
Никакой воды! Чистить замшу нужно только сухой щеткой. Ни в коем случае не используй влажную губку, так ты только размажешь грязь, и она въестся еще глубже.
Только жесткие щетки в автомате. Если ты привыкла использовать автомат для чистки обуви в офисе, для замшевой обуви отдавай предпочтение самым жестким щеткам.
Щетка-губка для дома. Как ухаживать за замшевой обувью в домашних условиях? Лучше всего подойдет твердая, пористая щетка-губка. Ее можно использовать также для нубука. Дополнительно можно воспользоваться пенкой-очистителем.
Пар для ворса. Если ты попала под дождь, ворс может слипнуться и примяться. Расправить его можно с помощью пара: подержи обувь над паром в течение 10-20 секунд, затем потри ворс щеткой из резины.
Кофейная гуща для обновления цвета. Еще одно народное средство для замши – это кофейная гуща. С ее помощью можно обновить коричневый цвет изделий, если он потускнел. Смажь щетку гущей и почисти этим составом ботинки или туфли.
Подальше от батареи. Как ухаживать за замшевой обувью, если она очень сильно промокла? Сушить ее стоит с помощью обычных газет – сомни их и вложи внутрь. Они быстро впитают воду. Ни в коем случае не оставляй ботильоны или ботинки сохнуть около батареи! Замша безнадежно загрубеет.
Тальк от пятен. Тальк является неплохим домашним средством от жирных пятен. Насыпь его на особенно загрязненные участки, через пару часов потри резиновой щеткой и смахни.