Несколько способов быстро убрать отеки и синяки под глазами

Синяки под глазами могут появляться как после ударов, так и по другим причинам, например, из-за недостатка сна. Убирать отек и синяк под глазом, вызванный каждой из этих причин, нужно разными способами, пишет Wday.
Как быстро убрать синяк и отек под глазом после удара
От синяка под глазом никто не застрахован, ведь получить его можно не только во время драки, но и от резкого неосторожного прикосновения. В первые минуты после удара нужно приложить к ушибленному месту что-то холодное. Если под рукой нет льда, подойдет, например, холодная металлическая ложка. Если удар был очень болезненным, лучше принять обезболивающее.
Дальше можно купить в аптеке любое средство против синяков или воспользоваться одним из народных методов.
- Возьмите на выбор мать-и-мачеху, ромашку, цветы липы, васильки, чистотел. 1 ст. л. травы залейте 100 мл кипятка, держите на огне 10 мин. и настаивайте еще 30 мин. Окуните ватный диск в отвар и приложите его к синяку.
- Несколько листов капусты порубите или прокрутите через мясорубку. Приложите к синяку на 20 мин. Повторяйте 2−3 раза в день.
- Сырую картошку натрите на терке и приложите к ушибленному месту. Через полчаса смойте прохладной водой.
- Смешайте 1 желток, 1 ст. л. жидкого меда, 1 ст. л. растительного масла, ½ ст. л. муки. Приложите смесь к глазу, накройте целлофаном, смойте через 2 часа.
Повторите процедуру 3−4 раза на протяжении нескольких дней.
Сам по себе синяк будет заживать больше недели, поэтому не игнорируйте лечение!
Как убрать синяки и отеки под глазами
Регулярные синяки под глазами могут говорить о неправильном образе жизни, недостатке сна или о заболеваниях, связанных с накоплением жидкости в организме.
Начните высыпаться, спите по 7−8 часов в сутки. Сократите количество употребляемой соли. Она задерживает жидкость в организме, как результат — отечность под глазами.
Используйте только качественные кремы для лица и косметику. Возможно, ваши отеки и синяки — это аллергическая реакция.
Если синяки появляются по утрам, делайте самомассаж. Утром сразу после умывания мягко массируйте кожу под глазами подушечками пальцев. Аккуратно ведите пальцы по линии нижнего века к переносице. После этого слегка потяните за наружные уголки глаз. И наконец зажмурьтесь, медленно досчитайте до шести и откройте глаза.
Если синяк под глазом появился в результате травмы, не отчаивайтесь, окажите себе первую помощь и приступайте к его лечению. Ну а если синяки под глазами — ваши постоянные спутники, постарайтесь изменить образ жизни, чтобы от них избавиться.
Ксения Лазарева, врач-дерматокосметолог, дала ценные советы всем женщинам:
- В 90% случаев основной причиной возникновения отеков и синяков под глазами является генетическая предрасположенность. В этом случае некоторая отечность или усталый взгляд могут начать беспокоить с самого юного возраста.
- Не лучшим образом сказывается на внешности нерегулярный и некачественный сон. Поэтому для быстрого устранения синяков и отечности, как бы банально это ни звучало, стоит просто хорошенько выспаться! А спать лучше на высокой подушке, чтобы наладить отток жидкости от лица.
- Недостаточная физическая активность, увы, также способствует застою лимфы в организме. Начинайте день с зарядки — включите приятную музыку и подвигайтесь в приятном для себя темпе. В качестве экспресс-метода можно сделать 100 «лимфодренажных» прыжков на месте (только придерживайте руками грудь). Старайтесь включать в свои ежедневные дела физическую активность — ходьба/ подвижные игры с детьми/ прогулки на велосипеде.
- И, конечно же, здоровое питание. Исключайте фастфуд и контролируйте количество потребляемой соли. Добавляйте в рацион сезонные овощи и фрукты (кстати, яблоки и петрушка особенно способствуют выведению лишней жидкости из организма).
- Что касается косметологии, для профилактики и быстрого устранения отеков под глазами очень эффективны аппаратные лимфодренажные процедуры для лица — мультифракционный вакуумный массаж/ микротоковая терапия/ ручной лимфодренажный массаж у грамотного специалиста. Главное, что нужно соблюдать — это регулярность и полный курс — не реже 3 раз в неделю, курс 15 — 20 процедур.
- Из инъекционной терапии могу порекомендовать мезотерапию для области вокруг глаз — после процедуры гарантированно уменьшается отечность зоны вокруг глаз, уплотняется кожа, уменьшаются морщины.
- Дома можно использовать крем для глаз с ретинолом — он уплотняет кожу и устраняет темные круги. Или с кофеином. Когда нужен эффект «здесь и сейчас», то спасением могут стать всеми любимые патчи, кубики льда (только если у вас нет склонности к куперозу и холодовой аллергии), самомассаж лица по лимфодренажным линиям. Я люблю использовать предварительно охлажденный роликовый массажер из камня после самомассажа лица. Контраст температур тонизирует кожу (но важно не переусердствовать и не перерастянуть ее).
- Нет единого протокола коррекции данной проблемы. Каждый организм уникален и требует индивидуального подхода. Я перечислила те методики, которые будут полезны абсолютно всем и, применив которые, вы увидите результат в 100% случаев!