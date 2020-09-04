Несколько способов быстро убрать отеки и синяки под глазами

Как быстро убрать синяк и отек под глазом после удара

От синяка под глазом никто не застрахован, ведь получить его можно не только во время драки, но и от резкого неосторожного прикосновения. В первые минуты после удара нужно приложить к ушибленному месту что-то холодное. Если под рукой нет льда, подойдет, например, холодная металлическая ложка. Если удар был очень болезненным, лучше принять обезболивающее.

Дальше можно купить в аптеке любое средство против синяков или воспользоваться одним из народных методов.

Возьмите на выбор мать-и-мачеху, ромашку, цветы липы, васильки, чистотел. 1 ст. л. травы залейте 100 мл кипятка, держите на огне 10 мин. и настаивайте еще 30 мин. Окуните ватный диск в отвар и приложите его к синяку.

Несколько листов капусты порубите или прокрутите через мясорубку. Приложите к синяку на 20 мин. Повторяйте 2−3 раза в день.

Сырую картошку натрите на терке и приложите к ушибленному месту. Через полчаса смойте прохладной водой.

Смешайте 1 желток, 1 ст. л. жидкого меда, 1 ст. л. растительного масла, ½ ст. л. муки. Приложите смесь к глазу, накройте целлофаном, смойте через 2 часа.

Повторите процедуру 3−4 раза на протяжении нескольких дней.

Сам по себе синяк будет заживать больше недели, поэтому не игнорируйте лечение!

Как убрать синяки и отеки под глазами

Регулярные синяки под глазами могут говорить о неправильном образе жизни, недостатке сна или о заболеваниях, связанных с накоплением жидкости в организме.

Начните высыпаться, спите по 7−8 часов в сутки. Сократите количество употребляемой соли. Она задерживает жидкость в организме, как результат — отечность под глазами.

Используйте только качественные кремы для лица и косметику. Возможно, ваши отеки и синяки — это аллергическая реакция.

Если синяки появляются по утрам, делайте самомассаж. Утром сразу после умывания мягко массируйте кожу под глазами подушечками пальцев. Аккуратно ведите пальцы по линии нижнего века к переносице. После этого слегка потяните за наружные уголки глаз. И наконец зажмурьтесь, медленно досчитайте до шести и откройте глаза.

Если синяк под глазом появился в результате травмы, не отчаивайтесь, окажите себе первую помощь и приступайте к его лечению. Ну а если синяки под глазами — ваши постоянные спутники, постарайтесь изменить образ жизни, чтобы от них избавиться.

Ксения Лазарева, врач-дерматокосметолог, дала ценные советы всем женщинам: