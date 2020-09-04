Какие цвета в одежде полнят, а какие делают стройнее: рассказывает стилист

Все мы не раз слышали, что черный цвет визуально делает фигуру стройнее, а белый — полнит. Чтобы понять, так ли это на самом деле, давайте разберемся в физике цвета.

Визуальный обман связан со способностью цветного предмета отражать или поглощать световые лучи. Вещи белого цвета отражают максимальное количество световых волн, которые расходятся в разные стороны. В результате граница между белым и другим цветом размывается, поэтому предметы кажутся нам больше, чем есть на самом деле.

Черный цвет поглощает световые лучи, поэтому его границы кажутся четче, чем у предмета белого цвета, следовательно, вещь этого цвета выглядеть меньше, чем на самом деле.

Другие цвета тоже имеют свойства полнить или зрительно корректировать фигуру. Разберем, по каким законам и принципам мы видим не то, что есть на самом деле, чтобы заставить этот эффект работать на себя.

Желтый, красный, оранжевый избирательно отражают волны в своем коротком диапазоне, поэтому женщина в одежде этих цветов будет выглядеть полнее, чем на самом деле.

Сине-зеленый, синий, фиолетовый в своей наивысшей яркости темнее максимально ярких теплых, они даже в сочетании с белым дают меньший эффект расширения, чем теплые оттенки. Это значит, что светло-голубой цвет будет меньше полнить, чем светлый теплый розовый. Отсюда вывод: холодные оттенки стройнят больше, чем теплые.

Но есть еще несколько нюансов, на которые обязательно стоит обратить внимание, ведь очень многое зависит от ткани и кроя, а также пропорций цвета в комплекте.

Насыщенные, кислотные, ультраяркие неоновые оттенки словно создают вокруг себя светящееся поле, именно поэтому возникает иллюзия дополнительного объема.

Любые блестящие ткани (бархат, парча, атлас, органза или пайетки) отражают свет от поверхности, за счет чего визуально прибавляется объем – пара сантиметров. И здесь уже не играет особой роли, какого цвета одежда. Чем крупнее фактура ткани (твид, вельвет, мех, вязка), тем объемнее смотрится силуэт.

Декоративные элементы, накладные карманы, рюши, драпировка — чем их меньше, тем лучше. Любая надстройка над базовым силуэтом добавляет объем. Если у вас узкие плечи или бедра, то можно взять на заметку и сделать при желании фигуру более пропорциональной и выразительной с помощью декора.

Монохром или колорблок? Вертикаль одного цвета всегда вытягивает силуэт и стройнит, а вот деление на отдельные цветные блоки, наоборот, расширяет. Чем ниже рост, плотнее комплекция и ярче контраст цветов, тем сильнее этот эффект заметен. Но это не значит, что нужно всегда носить только лишь однотонные вещи. Главное — правильно расставлять акценты.

Цвет играет очень важную роль в портретной зоне. Если у вас на лице имеются покраснения или прыщики, и вы не пользуетесь декоративной косметикой, то одежда с красным пигментом очень сильно подчеркивает малейшие несовершенства.

Если ваша кожа довольно светлая для своей этнической группы и контраст между волосами, бровями и кожей минимальный, я не советую использовать грязные, пыльные оттенки, например, буро-зеленый землистый. Он сделает ваше лицо болезненным и бледным.

Светлые, пастельные оттенки в портретной зоне в большинстве случаев делают лицо более свежим, отдохнувшим и молодым, а темные, наоборот, подчеркивают морщинки и сухость.