Десять вещей, которые выдают, что он очень боится тебя потерять

Правило № 1. Он предлагает выйти замуж

Это ключевое. Если мужчина назвал вас своей женой/хочет это сделать — вот оно, неоспоримое доказательство. Мужчина дорожит вашими отношениями и видит свое будущее с вами.

Правило № 2. Он учитывает ваши пожелания и чувства

Когда вы говорите о важных для вас вещах по-женски (не требуя), будь то просьба проводить больше времени вместе или покупки, он действует, как вы просите. Это правило корректно, если у мужчины действительно есть возможность удовлетворять ваши «хотелки».

Правило № 3. Он слушает вас

Не каждый мужчина в принципе способен выслушивать женщин: им действительно трудно выдерживать тот шквал эмоций, который проходит через женщину. Помните об этом и не злоупотребляйте! Тем не менее, если вам это важно, вам нужна поддержка, говорите об этом напрямую. Если мужчина выслушает, вы важны для него.

Правило № 4. Он обеспечивает вас

По мере своих возможностей. Мужчина всегда показывает свое отношение, а не говорит о нем. И взять ответственность за вас — это серьезный шаг, показывающий, что ему важны именно вы.

Правило № 5. Моногамия

Вы находитесь в отношениях только друг с другом.

Правило № 6. Он проявляет заботу

Когда женщина разрешает мужчине заботиться о себе, проявлять ответственность и мужество, обеспечивать защиту — это всегда прекрасно! Правда, это именно женская задача — позволить мужчине быть таким. Не лезть впереди паровоза. Мало кто в России справляется с ней!

Правило № 7. Мужчина помогает при необходимости

Когда нужно срочно забрать ребенка из сада, или проколола шину — мужчина по просьбе женщины приходит на помощь. При этом важно учитывать тональность просьбы (не требования) и реальную возможность мужчины помочь.

Правило № 8. Мужчина выходит на связь каждый день

Кажется, ничего в этом особенного нет — это нормально приходить домой каждый день или переписываться. На самом деле не все так живут. Цените то, что имеете!

Правило № 9. Мужчина хочет от вас детей

Наглядная иллюстрация того, что мужчина хочет вас видеть рядом на долгие годы вперед.

Правило № 10. Мужчина восхищается вами, наслаждается общением

Этот пункт также чаще всего зависит от женщины, насколько она может быть женственной, нежной, по-женски слабой в отношениях, принимать помощь и заботу от мужчины. Это искусство. По умолчанию никто ничего вам не должен!