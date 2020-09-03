Психосоматика глаз: как твои страхи влияют на зрение

«Глаза бы мои не видели» — фраза, которая часто воздействует на организм буквально. Твое нежелание видеть ситуацию или ее страх могут лишить тебя зрения
Благодаря глазам наш мозг получает информацию о внешней среде. Взгляд передает картинку, а мозг интерпретирует его, воспринимая с помощью эмоций. И
Люди с этой проблемой видят очень много негатива, вернее, со временем отказываются видеть позитив даже в вещах, на первый взгляд, безобидных. Они переживают слишком много жизненных трудностей, при этом не могут расслабиться, их мучает хроническая усталость.
Постепенно они сами становятся более злыми, испытывают чувство агрессии к окружающим, начинают насмехаться над ними. При этом раздражающие вещи им видеть не хочется, тем самым они пропускают мимо себя важные события. Но эмоции, как правило, не высказываются вслух, а накапливаются внутри. Организм реагирует на это нежелание видеть буквально — начинают проявляться болезни глаз. Психосоматика такова, что,
Близорукость
Близорукость вызывает эмоциональная блокировка, вызванная страхом будущего.
Еще одна причина близорукости — зацикленность на себе, ограниченность кругозора. Иногда это тоже идет от страхов. Человек столкнулся с чем-то неприятным, и чтобы это не повторилось, предпочитает жить своим, тихим, узким мирком, без шагов в стороны.
Дальнозоркость
В данном случае все проблемы, наоборот, сосредоточены на настоящем. Дальнозоркость развивается у тех, кто не может приспособиться к событиям настоящего, к себе, например, к меняющемуся возрасту. Человеку болезненно дается осознание того, что время идет, неизбежно возникают какие-то возрастные признаки. Любые проблемы ему непросто воспринимать, он будто закрывает на них глаза. При этом он так сосредоточен на себе, что перестает замечать проблемы вокруг — в семье, на работе, вообще в жизни. При этом человек хочет жить прошлым, а не настоящим и тем более не будущим, которое страшит еще сильнее.
Косоглазие
Косоглазие может начаться еще в детстве — часто у гиперопекаемых детей, которых воспитывают с многочисленными страхами и установками («Туда не ходи, обязательно случится что-то плохое», «Туда не залезай, точно упадешь», «Кругом куча маньяков/наркоманов/пьяниц»).
И у взрослых с косоглазием масса страхов, которые связаны с недоверием к окружающему миру.
Объяснение этой болезни (а еще возникновения ячменя) можно уложить во фразу: «Не могу это больше видеть». Человека беспокоят какие-то проблемы, неприятности, он так от них устает, что больше не хочет видеть, мечтает куда-нибудь от них скрыться.
Естественно, попытка закрыть глаза на проблему (а не решить ее) ни к чему не приводит, и переживание от этого усиливается, а, следовательно, заболевание тоже развивается в худшую сторону.
Катаракта
Те, кто столкнулся с этой болезнью, не могут смотреть в будущее с радостью в силу различных причин. Все, что впереди, или кажется печальным, или вообще покрыто густым туманом и неизвестно, от чего легче не становится. Поэтому катаракта чаще развивается у пожилых — старость и болезни не вызывают позитивных эмоций.
Отеки
Если беспокоит отек глаз, психосоматика говорит о том, что человек не уверен в себе и поэтому сдерживает эмоции. Ему хочется решить какой-то конфликт, но исключительно спокойным путем, чтобы не обидеть кого-то, не потерять, хотя это не всегда возможно. При этом агрессивные эмоции все равно скапливаются.
Как вылечить
Естественно, когда беспокоит зрение, психосоматика диктует лишь часть возможных причин этого. В первую очередь, важно провериться у окулиста и устранить острые симптомы заболевания, чтобы не допустить осложнений. Но параллельно стоит задуматься о своих психологических проблемах. Есть мнение, что
Важно понять, какое убеждение человека привело его к заболеванию, выявить эту истинную причину и трансформировать ее.
Стоит поработать над собой, задать себе вопросы о том, что точно тебя беспокоит, пугает, тормозит, а потом попытаться решить эти проблемы. Если не получается самостоятельно, лучше обратиться к психологу. Выяснение мотивов поведения и рекомендация по работе с ними помогут ускорить выздоровление и не допустить этих болезней в будущем.