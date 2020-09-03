Пт, 4.09.2020

Психосоматика глаз: как твои страхи влияют на зрение

Зрение. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

«Глаза бы мои не видели» — фраза, которая часто воздействует на организм буквально. Твое нежелание видеть ситуацию или ее страх могут лишить тебя зрения

Благодаря глазам наш мозг получает информацию о внешней среде. Взгляд передает картинку, а мозг интерпретирует его, воспринимая с помощью эмоций. И если к мозгу приходит картинка с отрицательными эмоциями (а тем более, если все чаще и чаще), то он пытается защитить организм от стресса и отгородить его от этих «изображений». Выражение «видеть тебя не хочу» в данном случае обретает буквальный смысл — организм сам устраивает себе проблемы со зрением. Изучением этого занимается психосоматика. Глаза болят по целому ряду причин — в зависимости от проблем выявляются разные заболевания.

Многие эксперты по психосоматике считают, что основная эмоция, вызывающая болезни органов зрения — страх. Разберемся в этом подробнее.
 
Причины проблем с глазами по психосоматике
 
Психосоматика заболеваний глаз — это реакция организма на какую-либо ситуацию, на которую человек отреагировал неправильно, не так как ему хотелось. Они — зеркало души. И если ты постоянно ощущаешь страх, не живешь с открытым сердцем, не слушаешь свою интуицию и не идешь вперед смело, то они всегда страдают, так как это — жизненно важный орган, через который вся информация передается мозгу. Если человек страдает заболеванием органов зрения, значит, он испытывает страх или закрывает глаза на очевидные вещи или не хочет смотреть на свою жизнь четко и ясно.
 
Теперь рассмотрим психосоматику конкретных болезней.
 
Синдром сухого глаза

Люди с этой проблемой видят очень много негатива, вернее, со временем отказываются видеть позитив даже в вещах, на первый взгляд, безобидных. Они переживают слишком много жизненных трудностей, при этом не могут расслабиться, их мучает хроническая усталость.

Постепенно они сами становятся более злыми, испытывают чувство агрессии к окружающим, начинают насмехаться над ними. При этом раздражающие вещи им видеть не хочется, тем самым они пропускают мимо себя важные события. Но эмоции, как правило, не высказываются вслух, а накапливаются внутри. Организм реагирует на это нежелание видеть буквально — начинают проявляться болезни глаз. Психосоматика такова, что, чем больше скрытого гнева копится, тем сильнее развивается болезнь.

Близорукость

Близорукость вызывает эмоциональная блокировка, вызванная страхом будущего. Часто она возникает у подростков, которые не хотят взрослеть, не знают, как будут жить самостоятельно, не хотят взрослой ответственности, боятся всего этого. Такой страх может остаться и во взрослой жизни, выражаясь в боязни любых перемен. Порой это может быть связано и с какими-то травмами прошлого.

Еще одна причина близорукости — зацикленность на себе, ограниченность кругозора. Иногда это тоже идет от страхов. Человек столкнулся с чем-то неприятным, и чтобы это не повторилось, предпочитает жить своим, тихим, узким мирком, без шагов в стороны.

Дальнозоркость

В данном случае все проблемы, наоборот, сосредоточены на настоящем. Дальнозоркость развивается у тех, кто не может приспособиться к событиям настоящего, к себе, например, к меняющемуся возрасту. Человеку болезненно дается осознание того, что время идет, неизбежно возникают какие-то возрастные признаки. Любые проблемы ему непросто воспринимать, он будто закрывает на них глаза. При этом он так сосредоточен на себе, что перестает замечать проблемы вокруг — в семье, на работе, вообще в жизни. При этом человек хочет жить прошлым, а не настоящим и тем более не будущим, которое страшит еще сильнее.

Очень часто дальнозоркостью страдают женщины после 45, которые слишком сильно озабочены своей внешностью.

Косоглазие

Косоглазие может начаться еще в детстве — часто у гиперопекаемых детей, которых воспитывают с многочисленными страхами и установками («Туда не ходи, обязательно случится что-то плохое», «Туда не залезай, точно упадешь», «Кругом куча маньяков/наркоманов/пьяниц»).

И у взрослых с косоглазием масса страхов, которые связаны с недоверием к окружающему миру.

Конъюнктивит

Объяснение этой болезни (а еще возникновения ячменя) можно уложить во фразу: «Не могу это больше видеть». Человека беспокоят какие-то проблемы, неприятности, он так от них устает, что больше не хочет видеть, мечтает куда-нибудь от них скрыться. У детей заболевания появляются, если они регулярно становятся свидетелями конфликтов и ссор родителей или близких.

Естественно, попытка закрыть глаза на проблему (а не решить ее) ни к чему не приводит, и переживание от этого усиливается, а, следовательно, заболевание тоже развивается в худшую сторону.

Катаракта

Те, кто столкнулся с этой болезнью, не могут смотреть в будущее с радостью в силу различных причин. Все, что впереди, или кажется печальным, или вообще покрыто густым туманом и неизвестно, от чего легче не становится. Поэтому катаракта чаще развивается у пожилых — старость и болезни не вызывают позитивных эмоций.

Отеки

Если беспокоит отек глаз, психосоматика говорит о том, что человек не уверен в себе и поэтому сдерживает эмоции. Ему хочется решить какой-то конфликт, но исключительно спокойным путем, чтобы не обидеть кого-то, не потерять, хотя это не всегда возможно. При этом агрессивные эмоции все равно скапливаются. Нежелание видеть и решать проблемы и накопленные чувства продолжают провоцировать развитие отечности.

Как вылечить

Естественно, когда беспокоит зрение, психосоматика диктует лишь часть возможных причин этого. В первую очередь, важно провериться у окулиста и устранить острые симптомы заболевания, чтобы не допустить осложнений. Но параллельно стоит задуматься о своих психологических проблемах. Есть мнение, что выяснение причины — это уже половина пути к выздоровлению.

Важно понять, какое убеждение человека привело его к заболеванию, выявить эту истинную причину и трансформировать ее.

Стоит поработать над собой, задать себе вопросы о том, что точно тебя беспокоит, пугает, тормозит, а потом попытаться решить эти проблемы. Если не получается самостоятельно, лучше обратиться к психологу. Выяснение мотивов поведения и рекомендация по работе с ними помогут ускорить выздоровление и не допустить этих болезней в будущем.

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