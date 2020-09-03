Психосоматика глаз: как твои страхи влияют на зрение

Благодаря глазам наш мозг получает информацию о внешней среде. Взгляд передает картинку, а мозг интерпретирует его, воспринимая с помощью эмоций. И если к мозгу приходит картинка с отрицательными эмоциями (а тем более, если все чаще и чаще), то он пытается защитить организм от стресса и отгородить его от этих «изображений». Выражение «видеть тебя не хочу» в данном случае обретает буквальный смысл — организм сам устраивает себе проблемы со зрением. Изучением этого занимается психосоматика. Глаза болят по целому ряду причин — в зависимости от проблем выявляются разные заболевания.

Многие эксперты по психосоматике считают, что основная эмоция, вызывающая болезни органов зрения — страх. Разберемся в этом подробнее.

Причины проблем с глазами по психосоматике

Психосоматика заболеваний глаз — это реакция организма на какую-либо ситуацию, на которую человек отреагировал неправильно, не так как ему хотелось. Они — зеркало души. И если ты постоянно ощущаешь страх, не живешь с открытым сердцем, не слушаешь свою интуицию и не идешь вперед смело, то они всегда страдают, так как это — жизненно важный орган, через который вся информация передается мозгу. Если человек страдает заболеванием органов зрения, значит, он испытывает страх или закрывает глаза на очевидные вещи или не хочет смотреть на свою жизнь четко и ясно. Теперь рассмотрим психосоматику конкретных болезней. Синдром сухого глаза

Люди с этой проблемой видят очень много негатива, вернее, со временем отказываются видеть позитив даже в вещах, на первый взгляд, безобидных. Они переживают слишком много жизненных трудностей, при этом не могут расслабиться, их мучает хроническая усталость.

Постепенно они сами становятся более злыми, испытывают чувство агрессии к окружающим, начинают насмехаться над ними. При этом раздражающие вещи им видеть не хочется, тем самым они пропускают мимо себя важные события. Но эмоции, как правило, не высказываются вслух, а накапливаются внутри. Организм реагирует на это нежелание видеть буквально — начинают проявляться болезни глаз. Психосоматика такова, что, чем больше скрытого гнева копится, тем сильнее развивается болезнь.

Близорукость

Близорукость вызывает эмоциональная блокировка, вызванная страхом будущего. Часто она возникает у подростков, которые не хотят взрослеть , не знают, как будут жить самостоятельно, не хотят взрослой ответственности, боятся всего этого. Такой страх может остаться и во взрослой жизни, выражаясь в боязни любых перемен. Порой это может быть связано и с какими-то травмами прошлого.

Еще одна причина близорукости — зацикленность на себе, ограниченность кругозора. Иногда это тоже идет от страхов. Человек столкнулся с чем-то неприятным, и чтобы это не повторилось, предпочитает жить своим, тихим, узким мирком, без шагов в стороны.

Дальнозоркость