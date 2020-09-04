Женский гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года

Женщина-Дева

Эмоциональный фон на этой неделе будет немного скакать, и Дев может потянуть на неприятности. Астрологи советуют внимательно следить за своим внутренним состоянием, управлять эмоциями и четко продумывать свои шаги: куда вы идете, зачем и почему именно туда. Если прислушаться к этим простым советам, можно не только избежать неприятных происшествий, но и получить хорошие рекомендации от начальства и финансовый доход. Нужно не торопиться с принятием решений и больше времени уделять личным интересам.

Женщина-Весы

Женщин-Весов ждет много сюрпризов, особенно в первой половине недели. Но в целом сентябрь должен быть удачным. Неожиданные звонки, знаковые встречи, волнующие перемены выстроятся в очередь, чтобы нанести визит. Однако динамике лучше предпочесть умеренность, хотя бы до 9 сентября. Агрессию и желание стоять на своем лучше сгладить: напор и смелые инициативы в это время могут сыграть против. До 9 сентября за каждую вырванную победу придется расплачиваться чем-то большим, зато после влияние планет гармонизуется, предоставив Весам возможность достичь желаемого.

Женщина-Скорпион

Астрологи рекомендуют представительницам Скорпиона стать актрисами своего кино и создать тот сценарий, который хочется прожить. Благодаря поддержке активных планет и их мощной энергии удастся подзарядить внутренние батарейки и взять свое. Не следует блокировать свои ресурсы и таланты, прячась в своих внутренних установках — это не даст энергии выход, а как следствие, и практического результата не принесет. Себе нужно дать возможность движения, роста, развития и активности. Тогда любые начинания увенчаются успехом.

Женщина-Стрелец

Рожденным под эгидой Стрельца ретроградный Марс принесет странные новости из прошлого и выпадающие из шкафа скелеты. В сентябре им важно сохранять спокойствие, невозмутимость и размеренность, иначе призраки прошлого и неразрешенные ситуации задавят своим массивом. Мелкие недочеты, забытые обещания, прошлые возлюбленные — все это будет мешать жизнь в настоящем, погружая в ностальгию. Астрологи предостерегают о проблеме выбора: пустить прошлое в свою жизнь или окончательно избавиться от него, разобравшись с действительно волнующими вопросами. Любое решение изменит жизнь.

Женщина-Козерог

Внутренняя бушующая необузданная энергия женщин-Козерогов на этой неделе потребует освобождения. Астрологи советуют не засиживаться в зоне комфорта: пришло время поставить перед собой высокие цели и начать путь к новой жизни. Стремительный прорыв ждет тех, кто верит в свои силы. Самоконтроль — опорное качество на ближайшие дни. А после откроется новый виток развития, который укажет путь. Любовь, работа, удовольствия, общение на этой неделе оставят яркие эмоции и впечатления, но все происходящее может иметь и отдаленные последствия.

Женщина-Водолей

На этой неделе дисциплина и порядок поможет представительницам Водолея нейтрализовать негатив ретроградного Марса. Быть особенно осторожными астрологи советуют в сфере личных отношений: высока опасность конфликта и разрыва. Сейчас лучше всего соблюдать во всем осторожность, уклоняться от эмоционально бурных споров и стрессовых ситуаций. Любой внешний и внутренний негатив следует сводить к минимуму, чтобы не потерять силы и энергетику впустую. Душевный комфорт и гигиена сознания на этой неделе — самые лучшие помощники.

Женщина-Рыбы