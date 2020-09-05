«Когда замуж?» Шесть способов тактично ответить на бестактные вопросы

Но! Почему-то все мы время от времени сталкиваемся с вопросами: «Когда замуж?», «А почему детей еще нет?», «А когда за вторым?», «Сколько стоит эта сумка?», «Какая зарплата, если не секрет?», «Грудь своя?», «Почему ты не ешь мясо?», «Ты так похудела, болеешь?», «Мне кажется, ты поправилась. Беременна, я права?»

Список можно продолжать очень долго. Как реагировать на подобную бестактность, отвечает автор бестселлера про этикет Светлана Фатеева.

Способ № 1. Задать встречный вопрос

Когда я слышу в свой адрес различные бестактные вопросы, у меня возникают две мысли. Во-первых, зачем человек об этом спрашивает и, во-вторых, как на них прикажете отвечать?

Важно понимать, что иногда такие вопросы задают с целью унизить, поставить в неловкое положение, самоутвердиться. Особенно если спрашивают при посторонних. Хочется верить, что такое случается нечасто! Но здесь важно не стушеваться, потому что уход от ответа, смущение и явная обида — это как раз то, что нужно манипулятору.

Можно задать один из классических встречных вопросов: «Почему вы спрашиваете?», «Зачем вам эта информация?», «А как вы сами думаете?»

Способ № 2. Дать нешаблонный ответ

Другой вариант деликатно поставить человека на место — дать остроумный и нешаблонный ответ. Например, «добрая» коллега по работе спрашивает: «А у тебя грудь (губы, ресницы, ногти и т. д.) своя?» Можно пошутить: «Нет, подруга дала поносить».

Но будь осторожна! Чувство юмора — это обоюдоострое оружие, можно нажить врага или просто испортить отношения. Особенно если шутка получится не слишком удачной.

Избегай перехода на личности, высмеивания и ответной агрессии. Если, конечно, у тебя нет цели вступить в открытый конфликт. Лучше шутить по-доброму. Допустим: «За кого вы голосовали на этих выборах?» Используй фразу: «Пусть это останется моей маленькой тайной!»

Способ № 3. Отзеркалить бестактный вопрос

Ответив, ты имеешь все основания отзеркалить вопрос: «Я отлично зарабатываю, на бутерброды с икрой хватает. А сколько зарабатываете вы?»

Еще одна хорошая фраза, чтобы ненавязчиво придать разговору новый поворот: «Я правильно понимаю, что…» Например: «Ем ли я мясо? Я правильно понимаю, что вы хотите обсудить значение мяса в рационе?»

Способ № 4. Использовать честный ответ или отказ

Можно ответить прямо, ведь от тебя ждут попыток уйти от ответа: «Я не замужем, потому что не хочу выходить за кого попало, а того самого еще не встретила», «Мне 39 лет» или добавить интриги, ответив частично: «О, это путешествие и правда влетело нам в копеечку!»