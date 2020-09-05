«Когда замуж?» Шесть способов тактично ответить на бестактные вопросы

В современном обществе существуют общепринятые темы-табу, которых стоит избегать в разговорах. Политика, религия, личная жизнь, финансы — все это не принято обсуждать с малознакомыми и не слишком близкими людьми, пишет Lady.mail.
Но! Почему-то все мы время от времени сталкиваемся с вопросами: «Когда замуж?», «А почему детей еще нет?», «А когда за вторым?», «Сколько стоит эта сумка?», «Какая зарплата, если не секрет?», «Грудь своя?», «Почему ты не ешь мясо?», «Ты так похудела, болеешь?», «Мне кажется, ты поправилась. Беременна, я права?»
Список можно продолжать очень долго. Как реагировать на подобную бестактность, отвечает автор бестселлера про этикет Светлана Фатеева.
Способ № 1. Задать встречный вопрос
Когда я слышу в свой адрес различные бестактные вопросы, у меня возникают две мысли. Во-первых, зачем человек об этом спрашивает и, во-вторых, как на них прикажете отвечать?
Важно понимать, что иногда такие вопросы задают с целью унизить, поставить в неловкое положение, самоутвердиться. Особенно если спрашивают при посторонних. Хочется верить, что такое случается нечасто! Но здесь важно не стушеваться, потому что уход от ответа, смущение и явная обида — это как раз то, что нужно манипулятору.
Можно задать один из классических встречных вопросов: «Почему вы спрашиваете?», «Зачем вам эта информация?», «А как вы сами думаете?»
Способ № 2. Дать нешаблонный ответ
Другой вариант деликатно поставить человека на место — дать остроумный и нешаблонный ответ. Например, «добрая» коллега по работе спрашивает: «А у тебя грудь (губы, ресницы, ногти и т. д.) своя?» Можно пошутить: «Нет, подруга дала поносить».
Но будь осторожна! Чувство юмора — это обоюдоострое оружие, можно нажить врага или просто испортить отношения. Особенно если шутка получится не слишком удачной.
Избегай перехода на личности, высмеивания и ответной агрессии. Если, конечно, у тебя нет цели вступить в открытый конфликт. Лучше шутить по-доброму. Допустим: «За кого вы голосовали на этих выборах?» Используй фразу: «Пусть это останется моей маленькой тайной!»
Способ № 3. Отзеркалить бестактный вопрос
Ответив, ты имеешь все основания отзеркалить вопрос: «Я отлично зарабатываю, на бутерброды с икрой хватает. А сколько зарабатываете вы?»
Еще одна хорошая фраза, чтобы ненавязчиво придать разговору новый поворот: «Я правильно понимаю, что…» Например: «Ем ли я мясо? Я правильно понимаю, что вы хотите обсудить значение мяса в рационе?»
Способ № 4. Использовать честный ответ или отказ
Можно ответить прямо, ведь от тебя ждут попыток уйти от ответа: «Я не замужем, потому что не хочу выходить за кого попало, а того самого еще не встретила», «Мне 39 лет» или добавить интриги, ответив частично: «О, это путешествие и правда влетело нам в копеечку!»
Я советую держать в голове важную мысль — ты не обязана отвечать подряд на все вопросы, которые тебе задают! Это ведь не допрос, а всего лишь светская беседа. Ничто не мешает вежливо отказаться от ответа: «Я не готова сейчас обсуждать этот вопрос», «Извините, но я не хочу об этом говорить».
Способ № 5. Благодарить
Благодарность — тоже способ поставить собеседника на место: «Настоящие ли это волосы? Спасибо, что заметила! Я уделяю им очень много времени и трачу на них много средств!»
Несмотря на все вышесказанное, я думаю, что у большинства нетактичных людей нет плохих намерений! Они просто не в курсе существования личных границ. К сожалению, это все еще довольно новое понятие на постсоветском пространстве. Возможно, тебя спрашивают, чтобы банально поддержать разговор и нащупать общие темы, искренне интересуются и хотят помочь. Если ты сама при этом человек воспитанный, то не станешь прямо указывать другим на ошибки этикета. Это просто бестактно.
В таком случае нужно доброжелательно ответить одним из предложенных способов, перевести разговор в другое русло или мягко отказаться отвечать — сделать все, чтобы сохранить отношения, но не в ущерб себе. Сообразительный собеседник поймет намек и станет тщательнее выбирать темы при общении с вами.
Способ № 6. Работать с самооценкой
Бестактных вопросов на самые разные темы огромное множество, и ко всем заранее не заучишь реплики. Да это и не нужно! Потому что содержание не так уж и важно. Гораздо важнее другие вещи. Твоя уверенность в себе, самооценка и тон. Отвечая на бесцеремонные вопросы близких, старайся сохранять доброжелательную невозмутимую интонацию, дозируй сарказм, если важно сохранить отношения.
Уверенного в себе человека не заденет даже самый жирный намек на внешность, статус или финансовое положение. Поэтому не так уж важно, ответит ли он остротой, встречным вопросом или легким наклоном головы. Все равно у всех присутствующих будет стойкое впечатление, что провокатор не на того напал.
А вот человек с нестабильной самооценкой замнется, занервничает, обидится, начнет огрызаться — и это всегда заметно и всегда воспринимается как слабость. Поэтому, как ни странно, лучшая стратегия — это работа со своей самооценкой и чувством собственного достоинства!