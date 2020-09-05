Сладкий перец: почему стоит включить его в свое меню

Там можно отвлечься от безликих полок и пообщаться с фермерами и продавцами, которые знают о своем товаре все и помогут с выбором.

Как выбрать перец: советы продавца

Существует множество сортов сладкого перца: от обычного болгарского до кубического. В первую очередь они отличаются толщиной стенки. Цены – от 1,5 до 4 евро за килограмм.

Покупая овощи, смотрите на их внешний вид: не должно быть пятен, только ровный цвет. Щупайте и проверяйте упругость. Нюхайте – запахи вас не подведут.

Но если продавцы могут рассказать о качестве и вкусе продукта, то о его пользе лучше узнать у диетолога. Специалисты по питанию утверждают, что сладкий перец стоит включить в свое меню.

Чем полезен сладкий перец

Красный перец богат ликопином, витаминами А и С. Он полезен для глаз, сердечно-сосудистой системы, повышения иммунитета. Зеленый перец содержит фолиевую кислоту, снижает риски онкозаболеваний, атеросклероза и болезней сосудов. В желтом много бета-каротина, калия, железа. Эти микроэлементы улучшают зрение, работу почек и нервной системы.

Рекомендованная порция – не более 100 г в день. Есть овощ лучше в свежем виде – так усваивается больше витамина С. Также можно употреблять перец на гриле и тушеный перец.

Рецепт салата из перца в азиатском стиле

Известный шеф-повар Андрей Брачун не представляет авторских блюд без сладкого перца. Кулинар рассказал, что чаще всего его используют в азиатской кухне, и поделился пошаговым рецептом горячего салата, который часто готовит для гостей в ресторане.

Для начала следует нарезать перец не слишком мелкой соломкой. Пока греется глубокая сковорода, замариновать мясо. Для салата повар советует выбирать телятину или куриные бедрышки. Нарезанные кусочки нужно залить соусом кимчи, маслом и посолить.

Овощи погрузить в горячее масло на две минуты, чтобы они оставались аль денте – хрустящими, но в то же время обжаренными при высокой температуре.

К овощам подходят соевые ростки. Их можно заменить любыми другими: из фасоли или пшеницы. Они нужны для баланса, чтобы у салата был более гармоничный вкус.

Добавьте к овощам мясо. Еще несколько минут обжаривайте – и салат готов. Подавать его можно на рисовых чипсах, посыпать кунжутом или орехами.