Сб, 5.09.2020

Семь натуральных продуктов, которые помогут отбелить зубы

Зубы. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Перефразируем известное выражение: хорошо смеется тот, кто имеет здоровые белоснежные зубы. Недостаточно заботиться только о внешности. Чтобы улыбка стала мощным anti-age средством в создании образа уверенной в себе и счастливой женщины, одними гигиеническими процедурами не обойтись, пишет Wday.

Нужно тщательно выбирать продукты, которые мы едим, поскольку они могут уберечь от многих заболеваний полости рта. Владелица и главный врач стоматологической клиники Луиза Автандилян порекомендовала семь натуральных продуктов для сияющей улыбки.

На природный цвет зубов влияют генетический код и возраст человека. Кратковременно меняют их окраску продукты питания, содержащие в своем составе натуральные или синтетические красители. Тщательное очищение поверхностного слоя эмали возвращает ей естественный цвет.

Смолы сигаретного дыма придают стойкий желтовато-серый оттенок, а агрессивные красители газированных напитков истончают эмаль, делая ее прозрачной. Со временем просвечивается второй слой зуба — дентин, более темный и матовый, что создает старческий эффект зубов. Поэтому важно не ослаблять эмаль. Потеря минералов делает ее менее плотной. Природные средства отбеливания являются самыми щадящими для сохранения блеска и здоровья зубов.

1. Молочные продукты

Насыщают зубы кальцием и фосфором в правильном соотношении, чтобы дентин и эмаль не теряли свою плотность, были хорошо минерализованы. Препятствуют ее разрушению, сохраняя природную белизну зубов.

При непереносимости молочного сахара лучше выбирать безлактозные молочные продукты.

2. Бобы, шпинат

Повышают слюноотделение. Удаляют с поверхности зубов все опасные вещества. Действуют как скраб.

3. Петрушка

Способствует разрушению зубных отложений и красящих веществ, содержащихся в кофе, крепком чае, красном вине, ягодах (чернике, ежевике, вишне) и других высокопигментированных продуктах. Такими же свойствами, минеральным и витаминным составом наделена кинза.

4. Имбирь

Содержит натрий, цинк, калий, железо, соли магния, фосфора, кальция. Блокирует образование кариеса. При чувствительной эмали используется отвар.

5. Яблоки

Богаты важными витаминами и минералами. Увеличивают выделение слюны. Предотвращают трещины эмали. Хорошо очищают зубы от налета, который делает их тусклыми, и остатков пищи. И, что немаловажно, частично удаляют зубной камень.

6. Апельсины

Источник витамина C, D.  Содержат кальций. Апельсиновый сок очищает ротовую полость от бактерий, разрушающих эмаль. В то время как апельсиновая кожура (именно внутренняя ее часть) хорошо убирает налет с поверхности зуба.

В сочетании с порошком лаврового листа  обесцвечивает любые темные пятна. Достаточно 5 минут подержать на зубной поверхности, а затем прополоскать рот водой.

7. Клубника

Содержит аскорбиновую, салициловую и яблочные кислоты, благодаря чему ягода облает отбеливающими свойствами. Эффект воздействия кислоты клубники в сравнении с лимонной значительно мягче. Однако не стоит держать ягодное пюре или скраб из клубники с мелкой морской солью более 5 минут. Затем необходимо почистить зубы фторсодержащей зубной пастой.

После употребления продуктов, содержащих кислоты, не следует сразу чистить зубы. Размягченная кислотой эмаль начинает затвердевать через 30 минут, что делает применение щетки неопасной.

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