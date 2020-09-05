Какую еду дать ребенку с собой в школу?

Рекомендуют приглашенный эксперт, сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня, делится портал RUS TVNET.

Легкие закуски и вода

Прежде чем приступить к планированию содержимого детского ланч-бокса, нужно выяснить, каким будет режим ребенка в школе, какие внеклассные кружки он будет посещать. Если перед школой ребенок позавтракал, в школе его покормят, а после уроков он оправится домой, то нет необходимости брать с собой много еды - достаточно яблока или цельнозернового батончика. Кроме того, обязательно следует дать ребенку с собой воду или чай без сахара.

Что давать и что не давать с собой?

Несомненно, наихудший вариант - это сладости: сладкое печенье, конфеты, сладкие соки и напитки из сиропа.

Да, это любимые детские лакомства, которые наши дети ежедневно потребляют в слишком больших количествах, и чаще всего мы, родители, идем у них на поводу, покупая сладости.

Однако они отрицательно влияют на здоровье, поведение и учебу детей, их способность сосредоточиться, подчеркивает специалист по питанию.

Неплохой вариант - это цельнозерновой кекс домашний выпечки, зерновой хлеб – это может быть хлеб для тостов с сыром, который вкусен даже в холодном виде. Вместо хлеба можно использовать цельнозерновые тортильи, лаваш, полярный хлеб, кусок хлеба домашней выпечки, подсушенный хлеб, крекеры и т. д. На хлеб можно намазать свежий сыр, хумус, положить листья салата, сладкий перец, кусочки огурца, кусок вареного или жареного мяса, яичницу, другие полезные и сытные начинки. Но нужно подумать, как ребенок будет это есть - например, не размочит ли соус хлеб и не вытечет ли во время еды? Лучше всего выбрать обычную начинку для хлеба и положить его в специальный бумажный мешочек для бутербродов и затем - в ланч-бокс.

Обязательно давайте ребенку с собой кусочки морковки, огурца, брюквы, кольраби, турнепса, цветной капусты, листик салата и другие овощи, которыми удобно перекусить. В качестве сладкого можно дать с собой сухофрукты, орехи, фрукты, домашнее печенье, сырники, кусок пирога. Можно напечь на неделю овсяного печенья, приготовить батончики из овсяных хлопьев и сухофруктов - тогда их останется только положить в ланч-бокс.

Детям помладше нравится яркая и интересная еда – на специальные шпажки можно нанизать маленькие котлетки из тыквы и индейки, кусочки сладкого перца, огурца, сыра. А более старшие могут сами приготовить себе салат из цельнозерновой пасты, бургуля, кускуса с овощами, зеленью, кусочком мяса, вареным или жареным яйцом.

Не давайте ребенку с собой еду, которую нужно подогревать: в школе нет такой возможности.

Чтобы ребенку было удобно