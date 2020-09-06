Как испечь штрудель с яблоками, изюмом и миндалем

Классический венгерский штрудель – это тонкое вытяжное тесто и обилие сладкой яблочной начинки, в которую часто добавляют изюм и орехи.

Приготовление теста – процесс ответственный, ведь от того, каким оно получится, зависит вкус и вид будущего штруделя. Чтобы проверить консистенцию теста, нужно подложить под него пятерню: оно должно быть эластичным и облегать вашу ладонь.