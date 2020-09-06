ТОП-6 вещей на осень 2020 в женском гардеробе

Это осенью именитые кутюрье решили вернуть в моду кожаные перчатки и кейпы — пальто с разрезами для рук. Но кроме новинок на модной арене все еще актуальны вещи, которые, возможно, завалялись в вашем гардеробе. Российский стилист Виолетта Алексеева рассказала 5-tv.ru о шести вещах, которые будут носить женщины этой осенью.

Кейп

Фото: Instagram @maxmara

Шерстяной кейп — главный тренд осени 2020-го. Не путайте его с пончо! Кейп отличается от него тем, что его линия плеча повторяет изгибы тела. Его можно надеть как сверху на пиджак, так и на любой другой предмет гардероба. Чтобы выглядеть стильно, выбирайте длину кейпа либо чуть выше колена, либо по щиколотку.

Широкий кардиган

Фото: Instagram @cocosmoscow

В прошлом году в моде были короткие «бабушкины кардиганы», а в этом дизайнеры решили ввести в моду «кардиганы-разлетайки». Желательно, чтобы в составе изделия была шерсть. Стилист советует не переборщить с длиной изделия и приобретать свободный кардиган не ниже бедер.

Длинные кожаные перчатки

Фото: Instagram @kalista_glovers

Держать руки в тепле не только необходимо, но и приятно. Длинные перчатки снова в моде, а это значит, что пора задуматься об их приобретении. Они отлично сочетаются с кейпом. Но стоит заметить, что речь не идет о вязаных перчатки: они до сих пор антитренд.

Пальто с узором гусиная лапка

Фото: Instagram @mango

Гусиная лапка периодически возвращается в моду и вот, в 2020-м вещи с ней снова можно встретить почти во всех магазинах. Стилист советует не боятся и приобрести пальто с таким узоров. Да, возможно, оно не подойдет для повседневного гардероба, но поднимет вам настроение во время нечастых входом в нем.

Плиссированная юбка или брюки

Фото: Instagram @lime_official

Если плиссированные юбки вернулись на полки магазинов несколько лет назад, то брюки — совсем недавно. Подобные вещи лучше всего покупать из плотной ткани и осенних цветов, например, черные, бордовые или шоколадные. Такие юбки и брюки отлично сочетаются со свободными кардиганами. Не бойтесь экспериментировать и обратите внимание на изделия из экокожи.

Свободные ботфорты

Фото: Instagram @studiog12