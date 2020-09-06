Ему ничего не интересно! Что делать с подростком, который зависает в соцсетях

Первый шаг к решению проблемы — разобраться и понять, что представляет из себя подростковый возраст, каковы его особенности.

Когда подросток сравнивает себя со взрослыми и с детьми, которые младше, он приходит к выводу, что он уже не ребенок, а взрослый. И ощущая себя взрослым, он стремится к тому, чтобы все вокруг тоже признавали его самостоятельность и значимость. Он хочет независимости, «эмансипации», уважения своих прав со стороны других людей.

Несмотря на то что подросток — это все еще школьник, учебная деятельность отходит для него на задний план. Главным становится общение со сверстниками — он экспериментирует с взаимоотношениями, ищет друзей, ссорится, мирится, и все это выделяется в самостоятельную сферу жизни.

Подросток хочет быть значимым, и эта потребность реализуется для него в кругу сверстников. Общаясь с ними, взрослеющий ребенок учится проигрывать различные стороны человеческих взаимоотношений, осваивает моральные нормы и ценности, познает самого себя. У него даже успеваемость в школе может существенно снизиться из-за одних только проблем в общении со сверстниками.

Подросток будто находится между двумя мирами — миром детей и миром взрослых. Он уже не хочет, чтобы его считали ребенком, но еще не может полноценно влиться в сообщество взрослых — этого ему не позволяет реальная действительность. В результате такого дисбаланса у ребенка может наблюдаться неопределенность в ориентирах, планах, целях. Этот период невероятно сложен для самого подростка: эмоциональная неустойчивость, противоречивость побуждений, завышенные ожидания, не совсем верные представления о себе, которые приводят к протестам и постоянным конфликтам с родителями и учителями. Все это характерно даже для нормального протекания подросткового периода, и родителям очень важно помнить об этом. Именно от реакции взрослых на те перемены, которые происходят с растущим ребенком, от их способности гибко перестраивать характер взаимоотношений и учитывать потребности подростка, зависит острота проявлений данного периода.

Психолог Екатерина Мурашова утверждает, что главное в жизни подростка — это чтобы его понимали. Именно поэтому ему так важно найти «своих», найти группу, в которой можно было бы по максимуму проявить себя. Так, правильному группированию могут способствовать различные кружки по интересам, где собираются и общаются дети одного возраста (театр, танцы, спортивные занятия и прочее). Многие родители не понимают, что бесконечное гуляние на улице с друзьями, желание все время быть в контакте со сверстниками — это всего лишь стремление приобщиться к «своей» группе, найти единомышленников и свое место в социальной иерархии.

Социальные сети — это тоже группирование, но только виртуальное, но родители и здесь чуют неладное — они начинают запрещать, спорить, ругать, настаивать на своем. В результате становится только хуже — разве может растущий ребенок, так стремящийся к независимости и отстаивающий свои права, подчиниться и безболезненно перенести какой-либо запрет?

Такие важные слова