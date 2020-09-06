Ему ничего не интересно! Что делать с подростком, который зависает в соцсетях

«Моему ребенку ничего не интересно, пожалуйста, сделайте с этим что-нибудь», – с таким запросом психотерапевтам приходится работать все чаще. «Лиза» рассказывает, почему так происходит и что с этим делать.
Взрослеющие дети, по их мнению, ничем не хотят заниматься, все время только и общаются в социальных сетях, смотрят youtube, а уроки делают буквально через силу. Неужели их действительно больше ничего не интересует?
Особенности подросткового возраста
Первый шаг к решению проблемы — разобраться и понять, что представляет из себя подростковый возраст, каковы его особенности.
Когда подросток сравнивает себя со взрослыми и с детьми, которые младше, он приходит к выводу, что он уже не ребенок, а взрослый. И ощущая себя взрослым, он стремится к тому, чтобы все вокруг тоже признавали его самостоятельность и значимость. Он хочет независимости, «эмансипации», уважения своих прав со стороны других людей.
Несмотря на то что подросток — это все еще школьник, учебная деятельность отходит для него на задний план. Главным становится общение со сверстниками — он экспериментирует с взаимоотношениями, ищет друзей, ссорится, мирится, и все это выделяется в самостоятельную сферу жизни.
Подросток хочет быть значимым, и эта потребность реализуется для него в кругу сверстников. Общаясь с ними, взрослеющий ребенок учится проигрывать различные стороны человеческих взаимоотношений, осваивает моральные нормы и ценности, познает самого себя. У него даже успеваемость в школе может существенно снизиться из-за одних только проблем в общении со сверстниками.
Подросток будто находится между двумя мирами — миром детей и миром взрослых. Он уже не хочет, чтобы его считали ребенком, но еще не может полноценно влиться в сообщество взрослых — этого ему не позволяет реальная действительность. В результате такого дисбаланса у ребенка может наблюдаться неопределенность в ориентирах, планах, целях. Этот период невероятно сложен для самого подростка: эмоциональная неустойчивость, противоречивость побуждений, завышенные ожидания, не совсем верные представления о себе, которые приводят к протестам и постоянным конфликтам с родителями и учителями. Все это характерно даже для нормального протекания подросткового периода, и родителям очень важно помнить об этом. Именно от реакции взрослых на те перемены, которые происходят с растущим ребенком, от их способности гибко перестраивать характер взаимоотношений и учитывать потребности подростка, зависит острота проявлений данного периода.
Психолог Екатерина Мурашова утверждает, что главное в жизни подростка — это чтобы его понимали. Именно поэтому ему так важно найти «своих», найти группу, в которой можно было бы по максимуму проявить себя. Так, правильному группированию могут способствовать различные кружки по интересам, где собираются и общаются дети одного возраста (театр, танцы, спортивные занятия и прочее). Многие родители не понимают, что бесконечное гуляние на улице с друзьями, желание все время быть в контакте со сверстниками — это всего лишь стремление приобщиться к «своей» группе, найти единомышленников и свое место в социальной иерархии.
Социальные сети — это тоже группирование, но только виртуальное, но родители и здесь чуют неладное — они начинают запрещать, спорить, ругать, настаивать на своем. В результате становится только хуже — разве может растущий ребенок, так стремящийся к независимости и отстаивающий свои права, подчиниться и безболезненно перенести какой-либо запрет?
Такие важные слова
Лучшее, что могут сделать родители, — это сказать своему взрослеющему ребенку 2 вещи: «Мы понимаем, что с тобой происходит» и «Мы тебя ждем». И действительно проявить терпение и ждать — ребенок не всегда будет подростком, однажды он вырастет, пройдет этот этап группирования и «вернется в семью».
Некоторые родители опасаются стремления объединяться в группы и всячески стремятся отгородить от этого сына или дочь — они начинают или взваливать на ребенка огромное количество дел, или критиковать его товарищей. И это большая ошибка!
Если ребенок не пройдет так называемую подростковость, он потеряет уверенность в себе и все равно будет пытаться пережить подростковый период в будущем — например, во взрослой жизни легко присоединится к какой-нибудь секте.
Однако все это не означает, что подросток должен жить во вседозволенности. Вы не должны терпеть хамство, вы имеете полное право устанавливать собственные правила до тех пор, пока ребенок живет в вашем доме. «Когда ты будешь готов общаться на моих условиях, приходи», — именно эту фразу могут взять во внимание родители подростка, который позволяет себе грубость и хамство.
Кроме того, очень важно сразу же пресекать шантаж и попытки манипулировать. Для любой манипуляции нужны двое — если кто-то не хочет играть, то эта игра не будет иметь продолжения. Подростку, который пытается шантажировать родителей, можно сказать следующее: «Я готова обсудить эту проблему, помочь тебе, но больше я не буду делать ничего». Когда подросток поймет, что взрослые не ведутся на его манипуляции, он испугается, поскольку реальных рычагов давления он не имеет. Он живет в доме своих родителей и пока еще полностью зависит от них.
Родителям также важно знать о том, какие способы поведения подростка в трудных для него ситуациях считаются конструктивными. Именно на обучении этим стратегиям стоит сосредоточиться:
- достижение цели, решение задачи собственными усилиями, нежелание отступать;
- обращение за помощью или советом к близким взрослым, друзьям;
- тщательное обдумывание того, как разрешить проблему, какие пути для этого использовать;
- изменение отношения к ситуации, которая представляется как проблемная;
- изменение собственных неверных установок и стереотипов, понимание того, что причины проблем нужно искать в самом себе.
Работа над собой — основа воспитания
Если ваша задача — это любой ценой заставить ребенка делать то, что хочется вам, то, что вы сами считаете нужным, интересным и важным, то нормальной дискуссии не получится. Вместо «уезжающего поезда» взрослым важно видеть своего ребенка, который живет с ними и находится рядом здесь и сейчас.
Задача родителей — не пытаться исправить плохую оценку, не получить заветное призовое место на очередной олимпиаде, а сделать все, чтобы сохранить с ним нормальные взаимоотношения. Кроме того, родителям очень важно договориться между собой.
Например, если мать уже считает ребенка взрослым, а отец все еще к этому не готов, то отца нужно спросить, что в его понимании означает «повзрослел». Что должен делать подросток, чтобы отец признал в нем достаточно взрослого человека?
Что же важно успеть сделать родителям еще до того, как их ребенок превратится в подростка?
Обогатить среду
Ребенку необходимо показать, сколько в жизни интересного, пусть он посещает побольше различных кружков и ищет на этих занятиях «своих».
Рассказать о собственном опыте
Родителям очень важно рассказать ребенку о том, что происходило с ними, когда они были подростками — какие разногласия у них были со взрослыми, что им было неприятно, как они пытались протестовать. И как в итоге все решилось.
Обучить полезным навыкам
Если обучить ребенка различным навыкам (например, готовка, крепление полок и прочее), он получит дополнительную точку опоры и в подростковом возрасте будет чувствовать себя более уверенно.
Считается, что подростковый период — это время, когда ребенок хочет чуть ли не максимально дистанцироваться от взрослых. И действительно, стремление показать свою независимость и до конца отстаивать собственную позицию проявляются в этот период очень четко. Однако, хоть подросток и настаивает на своем равенстве со взрослыми, он в то же время по-прежнему нуждается в их помощи, защите и понимании. Взрослый важен для ребенка, он ему необходим.
Проблемы в отношениях с родителями — обычное явление для «переходного» периода, но глубина этих проблем во многом зависят от умения взрослых воплотить в жизнь уважительную и одновременно с этим не попустительскую тактику по отношению ко всем тонкостям поведения своего ребенка.