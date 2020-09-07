ВИДЕО ⟩ Как ей это удается: все секреты красоты Екатерины Андреевой

Сфотографировавшись на фоне Круглого озера, телеведущая написала: «Вы часто спрашиваете меня - как мне удаётся так жить, выглядеть и все успевать. Вот так - я вижу красоту, я выбираю вид, где озеро вдруг превращается в сердце, а с другого ракурса оно просто овальное. Не злюсь, не завидую, не унижаю людей, иду уверенно вперед и прощаю врагов».

А еще Екатерина призналась, что не позволяет никому унижать себя, не пасует перед трудностями, не предает друзей; знает свои недостатки и работает над их исправлением. «А если не могу исправить - принимаю и забываю, что это не нравилось», - добавила теледива.

ФОТО: Instagram

Но не все так просто. Секрет молодости Екатерины Андреевой складывается из целого набора правил, процедур и ритуалов. Мы постарались собрать их воедино (хотя подозреваем, что и это – лишь верхушка айсберга).

Двигать всем, что двигается

Журналистка регулярно выкладывает фото и видео-отчеты своих путешествий. Кажется, что застать ее дома невозможно: с Сахалина она летит в Крым, из Крыма – в Грецию, а до этого – Кения, Швейцария, Бирма – и все это меньше, чем за год.

Туризмом активность Катерины не ограничивается. По признанию самой ведущей в интервью «7 Дней», женщина еженедельно проводит по 9 тренировок в спортзале. Она занимается боксом, пилатесом, китайской гимнастикой тайцзицюань, силовыми тренировками, кардио и, конечно же, йогой.

«У России есть два союзника - армия и флот, сказал Император Всероссийский Александр III, а у современного человека тоже есть два союзника -спорт и умеренность в еде. Если по-простому - спорт и не обжираться, - утверждает звезда. - Хоть ты в отпуске, хоть дома. Утром встал и давай, двигай тем, что там ещё двигается. Можно и днём, и вечером - кому как удобно. И как долго и качественно это все будет двигаться - зависит от только от нас».

Чай из холодильника