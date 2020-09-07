ВИДЕО ⟩ Как ей это удается: все секреты красоты Екатерины Андреевой

Совсем недавно Екатерина Андреева рассказывала подписчикам, чему она обязана своей - положа руку на сердце, совсем не 58-летней - внешностью.
Сфотографировавшись на фоне Круглого озера, телеведущая написала: «Вы часто спрашиваете меня - как мне удаётся так жить, выглядеть и все успевать. Вот так - я вижу красоту, я выбираю вид, где озеро вдруг превращается в сердце, а с другого ракурса оно просто овальное. Не злюсь, не завидую, не унижаю людей, иду уверенно вперед и прощаю врагов».
А еще Екатерина призналась, что не позволяет никому унижать себя, не пасует перед трудностями, не предает друзей; знает свои недостатки и работает над их исправлением. «А если не могу исправить - принимаю и забываю, что это не нравилось», - добавила теледива.
Но не все так просто. Секрет молодости Екатерины Андреевой складывается из целого набора правил, процедур и ритуалов. Мы постарались собрать их воедино (хотя подозреваем, что и это – лишь верхушка айсберга).
Двигать всем, что двигается
Журналистка регулярно выкладывает фото и видео-отчеты своих путешествий. Кажется, что застать ее дома невозможно: с Сахалина она летит в Крым, из Крыма – в Грецию, а до этого – Кения, Швейцария, Бирма – и все это меньше, чем за год.
Туризмом активность Катерины не ограничивается. По признанию самой ведущей в интервью «7 Дней», женщина еженедельно проводит по 9 тренировок в спортзале. Она занимается боксом, пилатесом, китайской гимнастикой тайцзицюань, силовыми тренировками, кардио и, конечно же, йогой.
«У России есть два союзника - армия и флот, сказал Император Всероссийский Александр III, а у современного человека тоже есть два союзника -спорт и умеренность в еде. Если по-простому - спорт и не обжираться, - утверждает звезда. - Хоть ты в отпуске, хоть дома. Утром встал и давай, двигай тем, что там ещё двигается. Можно и днём, и вечером - кому как удобно. И как долго и качественно это все будет двигаться - зависит от только от нас».
Чай из холодильника
Для того, чтобы все двигалось, как надо, питание нужно соответствующее - правильное и ограниченное. У Андреевой целый свод правил на этот счет:
У России есть два союзника -армия и флот,сказал Император Всероссийский Александр lll,а у современного человека тоже есть два союзника -спорт и умеренность в еде. Если по простому - спорт и не обжираться. Мы с @shugaeva.nauka так и делаем. Хоть ты в отпуске,хоть дома. Утром встал и давай,двигай тем,что там ещё двигается. Можно и днём и вечером-кому как удобно. И как долго и качественно это все будет двигаться -зависит от только от нас. Книги по правильному питанию вам в помощь «Очаровательный кишечник» и «Мозг и еда». Доброе утро всем! #утро #спорт #доброеутро #упражнения #движение #движениежизнь #подруги #девочки #девочкитакиедевочки #жизньпрекрасна #фитнесняшка #фитнес #sport #sportgirl #fitness #fitnessgirl #fitnessmotivation #morning #exercise #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет
Пить чистую воду (не менее 1,5 литра в сутки). Ведущая начинает свой день со стакана негазированной воды, который она выпивает сразу после пробуждения;
Не пить кофе. Екатерина предпочитает чай (лучше зеленый), причем не пакетированный, а заварной, из цельных листьев. «При этом только тот, которому не больше восьми месяцев с момента сбора, и хранившийся в холодильнике», - уточняет она в беседе с Uduba.
Завтракать цельнозерновыми кашами с ягодами и орехами;
Не есть после 19 00;
Не есть жирного, соленого и мучного; отказаться от сладкого;
Не есть мясо;
Никакого алкоголя и курения;
Молочные продукты – только 1 – 2 раза в неделю (по словам Андреевой, молоко стимулирует в организме размножение всяческих грибков, микробов и бактерий, а без необходимости нагружать иммунную систему незачем);
Регулярно взвешиваться и соблюдать пост;
Соль употреблять умеренно, сахар полностью заменить фруктозой и медом;
Питаться только экологически чистыми продуктами (никаких консервов и химических добавок).
«Очаровательный кишечник»
О каких гастрономических радостях брюнетка согласилась забыть во имя красоты, мы уже поняли. А что же она ест?
Диета Екатерины Андреевой включает в себя злаковые, рыбу, перепелиные яйца, фасоль и овощи, а также немного фруктов. И фрукты, и овощи красотка предпочитает употреблять в сыром виде. На сладкое у нее сухофрукты, орехи и мед. Типичный дневной рацион Андреевой выглядит так: завтрак – гречневая каша, обед – рыба с овощами, ужин – овощной салат.
Но если стрелка весов вдруг качнется в нежелательную сторону, женщина отказывается и от всего вышеперечисленного. Ей не трудно отказаться от еды на 3 – 4 дня: в этот период Екатерина пьет только чистую воду и овощные соки, разбавленные водой. Если нужно, она может продержаться таким образом и 10 дней.
А еще у нее есть любимые книги по правильному питанию. Своим подписчикам Андреева советует труды Джулии Эндерс «Очаровательный кишечник» и Дэвида Перлмуттера «Еда и мозг».
Cон красоты
Глубокий, качественный и продолжительный сон на Западе называют beauty sleep, то есть «сон красоты». Этот бьюти-ритуал давно включили в свое расписание Пенелопа Крус, Кэтрин Зета-Джонс, Рене Зеллвегер и другие голливудские звезды. Ведущая программы «Время» тоже не обошла метод стороной.
Важно утро начать с улыбки ,тёплой воды и движения . Мои утренние гаджеты-для вашего внимания и изучения .То как утро начнётся,так и день разовьётся. Это мои штучки-дрючки для моего идеального дня. Если нравится-присоединяйтесь и сделайте утро не ленивым ,ну,и палкой бань мысленно недоброжелателям по кумполу ,если что💪🏼,сразу легче станет...Это видео снято для марафона #ДелайЛицо студии @face_fit_ аnd Спасибооооо за гаджеты @taijidisciple and @zkudrina.silver ❤️
Андреева напоминает: только в темноте вырабатывается мелатонин, помогающий организму восстановиться за ночь, поэтому важно спать в полной темноте (не получается повесить на окна темные шторы – надевайте маску для сна). Кроме того, красота требует прохлады. В спальне у Екатерины – не теплее 18 – 20 градусов, и она даже зимой открывает форточку на ночь.
Кроме того, очень важно спать в определенные часы. Активный выброс мелатонина происходит с 22 до 00 часов, поэтому лучше ложиться спать именно в это время. Наша героиня так и поступает – укладывается в 10 вечера и спит не менее восьми часов.
Воспоминания нахлынули ... Как вы там без меня? Кто вас там кормит? Вкусняшки получаете? Мои любимые глазасто-ресничные жирафле-жирафля . 🦒🦒🦒💛💛💛🦒 Танзанию открыли,и мои любимые друзья из @president_travel готовы к работе по всем открытым направлениям и в России и заграницей. В общем,хочу к вам ,жирафы и другие мои любимцы. Так соскучилась,что и крокодила 🐊 рада буду видеть🤣,и надеюсь ,что своими тонкими сонарами и звериным чутьём вы ,наши братья по крови из мира животных,понимаете, мы ,из мира людей не приезжали к вам не по своей воле-по чужой. Но туда,куда можно-я уже отправляюсь,жизнь одна и не в маске же её проводить, заперевшись в четырёх стенах.🤣 Мой иммунитет-моя крепость . И чужой дядя-тётя здоровье мне не создаст,даже пытаясь причинить добро. Только я и моя сила воли 💯 Так что ждите,танзанийские жирафы и даже крокодилы-скоро буду😜 #африка #круто #путешествие #жираф #завтрак #офигенно #мояафрика #друзья #девочкитакиедевочки #туризм #africa #hakunamatata #traveling #travelblogger #presidenttravel #friends #breakfast #tbt #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет #fromafricawithlove #клубинстапутешественников #вокругпланетынадиване
Не придираться к отражению
Не так давно телеведущая призналась, что старается не вглядываться в зеркало. Даже Екатерине Андреевой иногда не нравятся свои селфи и отражение! Но она советует не зацикливаться на выявленных дефектах и сама не придает им значения. «Увидели морщинку, огорчились, посыпали голову пеплом и прочая, прочая... А надо так: легкий взгляд в эту амальгаму, поправили чуток макияж, улыбнулись, остались довольны, запомнили в себе то, что нравится, и пореже, пореже смотреть», – рекомендует народная любимица.
Бьюти-гаджеты
Кажется, нет ни одного трендового бьюти-гаджета, который бы не испытала на себе телезвезда. В Инстаграме она рассказывает об эффективности серебряных масок, поддерживающих овал лица; массаже серебряными наперстками (арджентиками), массажных роликах, нефритовом «скребке» для лица гуаша и т.д.
Остается только гадать: когда Екатерина успевает всем этим пользоваться (с учетом ежедневных 8 часов на сон и 9 тренировок в неделю)?
Шевелите ушами
А вот еще одно интересное видео от Екатерины: упражнения для «прокачки» сосудов по восточной методике. «Шевеление ушами - и все будет держаться на физии безо всякого птоза, - обещает телеведущая. - Шныряешь глазками туда-сюда... нет, не для привлечения (принца, мужчины, друга, мужа, просто так, не просто так, начальника, заместителя, симпотного, мускулистого, хиляка, в очках, зоркого, богатого, счастливчика - нужное подчеркнуть), а для здоровья и настроения, сияния и радости».
Но в случае успеха «операции» - вполне возможно, воочию явится и подчеркнутое нужное.
Иглы в лицо и отказ от ботокса
В феврале этого года Андреева удивила поклонников, опубликовав жутковатое фото: лоб, утыканный иголками. Однако такая зверская на вид процедура приносит сплошные бонусы – «ровный лоб, гладкую кожу и отсутствие головной боли».
По словам Екатерины, иглоукалывание по авторской методике — совсем не больно. А на вопрос: «Альтернатива ботоксу или можно и с учетом ботокса на лоб?», хозяйка блога сообщила: «Надо консультироваться — про ботокс я не знаю».
Российская красавица не в первый раз опровергает участие ботулотоксина и пластической хирургии в своей жизни. Она называет другие рецепты поддержания молодости: помимо иглоукалывания, звезда также делает всевозможные маски (альгинатные, золотые, маски из фольги и т. д.). А в целом – как уже ясно из предыдущего пункта, Андреева неравнодушна к древнекитайским и древнеиндийским технологиям.
Или все-таки пластика?
А в марте в Сети появились слухи о том, что пластика Екатерины Андреевой все-таки имеет место быть. Как сообщил Telegram-канал «Курятник», телеведущая втайне является постоянным клиентом пластических хирургов, причем не только российских.
По данным инсайдеров, за один сеанс омоложения серебром у косметолога Зинаиды Кудриной, ведущая отдает по 180 тысяч рублей (2 000 по сегодняшнему курсу). Также она якобы делает инъекции, RF-лифтинг, лазерное омоложение плазмой, а также вставляет филлеры по методике Full Lift.
Еще более серьезную процедуру - стоящую еще более серьезных денег - Андреевой провел американский хирург Гарт Фишер (который, к слову, оперирует семейство Кардашьян). Источник утверждает, что врач сделал россиянке эндоскопическую подтяжку лица через крошечные надрезы. В пересчете на российскую валюту, операция стоила порядка 1,6 миллиона рублей (18 000 евро по сегодняшнему курсу).
Эту информацию Екатерина не подтвердила. А фанаты надеются, что все это – не более, чем «вброс» от завистников. Кстати, зависть, злорадство и прочий негатив телеведущей отвергаются – и в этом еще один, уже подтвержденный, рецепт ее красоты.
Нет прохода для злых эмоций, зависти, грубости,подлости и другой нечести. Нечего её протаскивать,как консервную банку на хвосте 😂через входы-выходы. Стоп 🛑 всем гадостям и добро пожаловать всем хорошестям . Херсонес Таврический для того и сохранился,чтоб вызывать позитивные эмоции. Смотришь на эту красоту и ощущаешь связь веков...И нежные краски заката покрывают всё вокруг своими всполохами. И такое же окончание дня видели люди тысячи лет назад и будут видеть и дальше... #вечер #путешествие #красотаспасетмир #красота #закат #херсонес #крым #архитектура #история #фото #фотография #evening #sunset #architecture #history #crimea #photo #photooftheday #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет
«Как только вы научитесь жить в гармонии с собой и окружающим миром, перестанете злиться и завидовать, сразу заметите изменения: и морщинки выровняются, и глаза засияют, и фигура постройнеет!» - обнадеживает нас неувядающая Андреева.