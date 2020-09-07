Семь неочевидных причин, почему ваши волосы так быстро пачкаются

Мы не будем писать банальности о том, что нельзя трогать волосы руками. Это вы и так знаете. Что может стать причиной очередного bad hair day рассказала российский врач-дерматолог и трихолог клиники ЦИДК Аминат Багаева.

Состав шампуня

Рекомендации подбирать шампунь по типу кожи головы — не пустой звук. Например, если у вас жирная кожа, а вы используете шампунь для сухой — объем исчезнет в первый же день. Дело в том, что состав шампуня для сухой кожи направлен на лечение и питание дермы. И если пересушенную кожу он делает нормальной, вашу жирнит еще больше. Еще одна проблема шампуней для волос — сульфаты, которые активизируют выработку себума. Но это щепетильный момент: без выработки себума начинается шелушение, при излишнем выделении — жирность. Лучшее решение: чередовать безсульфатный и обычный шампуни.

Нанесение кондиционера

Некоторые девушки наносят кондиционер не только по лине волос, но и на корни. Так делать ни в коем случае нельзя. Задача кондиционера — смягчить и обволочь волосы пленкой, которая делает их плотнее и тяжелее. если нанести его на корни — вы потеряете объем и создадите эффект несвежих волос. Обязательно отступайте от корней 4−5 сантиметров, прежде чем нанести бальзам.

Расчески и плойки

Посмотрите внимательно на свои инструменты по уходу за волосами. Как часто вы моете расческу? Чистите плойки и утюжки? Нет? А ведь это может быть основной причиной загрязнения ваших прядей. Если вы расчесали «грязной» щеткой волосы перед мытьем и сразу после, считайте, что вы нанесли на чистые пряди себум, который остался на щетинках. На плойках и утюжках, как правило, остаются укладочные средства, которые плавятся под высокой температурой и, наслаиваясь со временем, превращаются в «пластилин», пачкающий волосы.

Расчесывание волос

Нет, мы не призываем перестать расчесывать волосы. Просто делайте это как можно реже в течение дня. Дело в том, что любое расчесывание — своеобразный массаж кожи головы, активирующий работу сальных желез. А если расческа еще и поцарапает кожу, в период регенерации ранки это участок будет жирнее остальных.

Сухой шампунь

Помните, что сухой шампунь — экстренная и разовая акция. Да, он реально спасает, но заменить нормальный шампунь и мытье не может. в его составе часто встречается тальк, забивающий поры и компоненты, нарушающие pH-баланс эпидермиса. Если вы с утра набегу нанесли «чистящее облако» на пряди, вечером обязательно почистите кожу голову специальным скрабом и помойте шампунем. Поры должны быть чистыми!

Отсутствие пилинга кожи головы

Кстати, про скраб и пилинг. Разговоры о том, что после пилинга кожа головы жирнится быстрее — не миф. Но воспримите это как реабилитационный период на 2−3 дня. Помните, как ведет себя кожа лица после скраба? Становится жирной! Это всего лишь защитная реакция кожи на чистку, через пару дней все нормализуется, а поры станут чистыми и будут выделять меньше жира. Так что, скрабируйте!

Постельное белье