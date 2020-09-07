Диетолог рассказал о пользе съеденного на ночь стейка

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков утверждает, что человек должен есть тогда, когда он испытывает чувство голода. Смотреть на часы приема пищи не так важно, как следить непосредственно за тем, что ты ешь. Специалист удивил заявлением, что одно из самых полезных блюд на ужин — сочный стейк.

Человек худеет благодаря выработке определенных гормонов, в том числе и гормону соматотропин. Этот гормон выделяется ночью во время сна всего на 50 минут, зато сжигает около 150-200 граммов жира. Действие соматотропического гормона блокирует инсулин. Именно поэтому ужинать следует продуктами с пониженным инсулиновом индексом. Например, мясом, белком, рыбой и овощами, а все остальные продукты употреблять в пищу как раз до 6 часов вечера, сообщает телеканал 360.