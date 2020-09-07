Молочная диета: как быстро и безопасно похудеть за неделю

Монокомпонентные диеты набирают все большую популярность. Это легко объяснить: никаких «заморочек» с рационом, а результат ты видишь практически сразу. В чем суть монодиеты? В течение нескольких дней употребляешь только один продукт и худеешь буквально на глазах. Более того, большинство предлагаемых для монодиеты продуктов содержат антиоксиданты, поэтому ты не только сбрасываешь лишний вес, но и очищаешь организм от накопленных шлаков и токсинов. Дело за малым - выбрать тот самый продукт, наедине с которым ты проведешь как минимум неделю.
При выборе основного компонента для монодиеты следует помнить об опасности для организма: нехватка питательных веществ и витаминов может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, ухудшению работы нервной системы, обострению хронических заболеваний, развитию анемии и другим неприятным последствиям. Не забываем и про эмоциональную сторону вопроса – питаться одним и тем же продуктом целую неделю довольно сложно. Поэтому Cosmo решил поговорить о самой «мягкой» во всех смыслах слова монодиете – молочной.
Плюсы молочной диеты
В отличие от других монодиет, молочная диета не истощает организм, а наоборот, повышает содержание полезных элементов в крови и улучшает процесс обмена веществ. В одном стакане молока содержится до 8 граммов чистого протеина, что позволяет полностью удовлетворить потребности мышц. К тому же молоко насыщает организм кальцием, который оказывает важное влияние на процесс жиросжигания. А вот недостаток кальция может привести к тому, что человек не сможет похудеть даже при очень низкокалорийном рационе.
Как правило, молочная монодиета длится 7 дней. Рекомендуемое время употребления молока — с 8:00 до 20:00. В первый день нужно пить по стакану молока каждые 2 часа; во второй день — по стакану каждые 1,5 часа; третий день предполагает употребление молока по стакану каждый час; в оставшиеся четыре дня нужно пить по стакану молока каждые полчаса.
Рацион на неделю
Но не все могут придерживаться таких строгих ограничений. Можно выбрать одну из поликомпонентных диет, в основе рациона которых молочные продукты. Это может быть молочно-растительная диета или любая молочно-фруктовая диета. В этом случае примерное меню на день выглядит следующим образом:
- завтрак – 1 банан, 200 мл кефира;
- второй завтрак – 200 мл молока;
- обед – 200 г овощного салата, заправленного йогуртом, 1 яйцо;
- полдник – 100 г творога, 100 г овсянки на молоке;
- ужин – 200 мл кефира, 1 яблоко.
Дополнительно в день нужно выпивать 1 л молока, разделив его на несколько приемов, и не менее 1 л чистой воды – по стакану перед каждым приемом пищи.
Противопоказанием к молочной диете может стать аллергия или индивидуальная непереносимость продукта. Возможной причиной отрицательной реакции организма на молоко является наличие белка А1. В таких случаях стоит попробовать молоко, содержащее только белок А2, оно лучше усваивается и не вызывает дискомфорт в кишечнике. Важно: если ты «сидишь» на молочной монодиете, выбирай натуральное молоко только высокого качества.