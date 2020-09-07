Молочная диета: как быстро и безопасно похудеть за неделю

Монокомпонентные диеты набирают все большую популярность. Это легко объяснить: никаких «заморочек» с рационом, а результат ты видишь практически сразу. В чем суть монодиеты? В течение нескольких дней употребляешь только один продукт и худеешь буквально на глазах. Более того, большинство предлагаемых для монодиеты продуктов содержат антиоксиданты, поэтому ты не только сбрасываешь лишний вес, но и очищаешь организм от накопленных шлаков и токсинов. Дело за малым - выбрать тот самый продукт, наедине с которым ты проведешь как минимум неделю.