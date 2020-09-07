Сочный вкусный: куриный рулет с яблоками

Количество порций - 4

Время приготовления - 1ч 25 мин

Ингредиенты

Курица (фарш из окорочков) 450 г

Яблоки гольден 4 штуки

Лук репчатый 1 штука

Яйцо крупное 1 штука

Хлеб белый 1 кусок

Молоко 1/4 стакана

Петрушка 1/2 пучка

Фенхель или укроп (семена) 1.5 чайные ложки

Масло растительное 1 столовая ложка

Джем яблочный 1/4 стакана

Горчица дижонская с зернами 1 столовая ложка

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Лук очистите и мелко нарежьте. Петрушку порубите. Яйцо взбейте.

Разогрейте духовку до 230 градусов. В комбайне измельчите хлеб, выложите в чашу, залейте молоком.

Вымойте яблоки. Разрежьте 1 яблоко пополам и натрите одну половинку на крупной терке. Остальные яблоки и половинку нарежьте на дольки, удалив сердцевину.

В чашу с хлебом добавьте куриный фарш, лук, тертое яблоко, яйцо, петрушку, 1/2 ч. л. семян фенхеля, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте руками.

Разделите фарш на 4 части, сформируйте овальные рулетики, выложите на противень на большом расстоянии друг от друга.

Смешайте дольки яблок, 1 ч. л. семян фенхеля, выложите на противень вокруг рулетов.

Поставьте противень в духовку, запекайте 10 минут.

Смешайте яблочный джем с горчицей. Выньте противень из духовки и смажьте мясные рулетики этой глазурью. Запекайте еще 10–15 минут до образования румяной корочки.