Сочный вкусный: куриный рулет с яблоками

Приготовить настоящий куриный рулет вкуснее, чем из магазина, не очень сложно. Нужна курица. Но приятное удивление, что вы можете приготовить так вкусно, гарантировано.
Время приготовления - 1ч 25 мин
Ингредиенты
Курица (фарш из окорочков) 450 г
Яблоки гольден 4 штуки
Лук репчатый 1 штука
Яйцо крупное 1 штука
Хлеб белый 1 кусок
Молоко 1/4 стакана
Петрушка 1/2 пучка
Фенхель или укроп (семена) 1.5 чайные ложки
Масло растительное 1 столовая ложка
Джем яблочный 1/4 стакана
Горчица дижонская с зернами 1 столовая ложка
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления
Лук очистите и мелко нарежьте. Петрушку порубите. Яйцо взбейте.
Разогрейте духовку до 230 градусов. В комбайне измельчите хлеб, выложите в чашу, залейте молоком.
Вымойте яблоки. Разрежьте 1 яблоко пополам и натрите одну половинку на крупной терке. Остальные яблоки и половинку нарежьте на дольки, удалив сердцевину.
В чашу с хлебом добавьте куриный фарш, лук, тертое яблоко, яйцо, петрушку, 1/2 ч. л. семян фенхеля, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте руками.
Разделите фарш на 4 части, сформируйте овальные рулетики, выложите на противень на большом расстоянии друг от друга.
Смешайте дольки яблок, 1 ч. л. семян фенхеля, выложите на противень вокруг рулетов.
Поставьте противень в духовку, запекайте 10 минут.
Смешайте яблочный джем с горчицей. Выньте противень из духовки и смажьте мясные рулетики этой глазурью. Запекайте еще 10–15 минут до образования румяной корочки.
Выложите рулетики и печеные яблоки на тарелки. В качестве гарнира по желанию можно подать отварную стручковую фасоль.