Ошибки на кухне, которые выдают плохую хозяйку

«Рамблер» рассказывает, какие ошибки допускает неопытная хозяйка.

Промывает макароны

Эта привычка пришла к нам из Советского Союза. Раньше качество макарон было плохим. Их изготавливали из мягких сортов, поэтому после варки они слипались и разваривались. Чтобы обед не превратился в кашу, хозяйки промывали макароны под водой. Однако сейчас этого делать не надо. Большинство производителей изготавливают макароны из твердых сортов пшеницы.

Солит еду в начале готовки

Если солить блюдо сразу, есть вероятность, что в результате оно получится сильно пересоленным. Например, бульоны. В процессе они выпариваются, и их вкус концентрируется. Тоже самое касается жарки. Если заранее посолить продукт, на сковородке появится много влаги. Опытные повара так не делают. Однако некоторые кулинары придерживаются другого мнения.

Не соблюдает правила хранения еды