Семь лучших рецептов зефира в домашних условиях

«Лиза» собрала лучшие рецепты зефира в домашних условиях.

1. Простой рецепт с черникой

Ингредиенты

Яблоки — 3 шт.

Черника — 100 г

Сахар — 300 г

Белок — 1 шт.

Вода — 75 г

Агар-агар — 5 г

Сахарная пудра — 100 г

Приготовление

Яблоки помыть, вырезать сердцевину с косточками. Выложить на противень разрезом вниз. Отправляем запекать в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Чернику пересыпаем в сотейник, варим на слабом огне 3-5 минут, периодически помешивая.

Запеченные яблоки измельчаем в блендере, затем перетираем через сито. То же самое делаем с черникой.

Смешиваем яблоки с черникой, добавляем сахар, ставим на огонь. Когда сахар растворится, перестаем варим, даем охладиться ягодному пюре.

В это время в отельную емкость добавляем агар-агар и сахар, варим на среднем огне 5-7 минут до появления тянущейся нити. Периодически сироп нужно помешивать.

Когда пюре охладилось, добавляем белок, начинаем взбивать миксером — сначала на средней скорости, а затем на максимальной.

Когда сироп будет готов, тонкой струйкой вливаем его в пюре, затем взбиваем до тех пор, пока масса не станет очень густой.

Перекладываем все в кондитерский мешок. На пергаментной бумаге отсаживаем зефир. Оставляем на 4-6 часов, а лучше всего на ночь. Соединяем по две половинки, обваливаем в сахарной пудре. Вкусный и воздушный зефир готов, приятного аппетита!

2. Классический рецепт

Ингредиенты

Яблоки — 3-5 шт.

Сахар — 200 г

Яйцо (белок) — 1 шт.

Вода — 75 г

Агар-агар — 5 г

Сахарная пудра — 100 г

Приготовление

Лучше всего брать зеленые и даже недоспелые яблоки. Фрукты моем, очищаем от косточек, запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. Готовность проверяем вилкой. Откидываем запеченные яблоки на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Измельчаем их блендером вместе с кожурой, протираем через сито. Если пюре получилось слишком жидким, можно поварить его на огне. Охлаждаем сначала при комнатной температуре, а затем в холодильнике.

После добавляем к нему яичный белок, начинаем взбивать миксером — сначала на низкой скорости, потом переходим на среднюю.

В сотейнике соединяем сахар и агар-агар, варим на среднем огне до появления вязкой нити. Вливаем его тонкой струйкой в пюре — это нужно делать медленно, чтобы взбитая масса не опала.

Продолжаем взбивать уже на максимальной скорости еще 10 минут.

Густую массу перекладываем в кондитерский мешок с насадкой. На пергаментной бумаге, которую заранее лучше всего присыпать сахарной пудрой, отсаживаем зефир, оставляем на 5-6 часов. После отделяем от бумаги, соединяем по две половинки и обваливаем в сахарной пудре.

3. Зефир на желатине

Ингредиенты

Яблоки — 3-5 шт.

Сахар — 300 г

Яйцо (белок) — 1 шт.

Вода — 80 мл

Желатин — 25 г

Сахарная пудра — 100 г

Приготовление

Желатин заливаем водой, даем ему набухнуть.

Яблоки моем, очищаем от косточек, выкладываем на противень, запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.