Годы уже не те: пять продуктов, ускоряющих старение организма

Есть два основных виновника, которые ускоряют процесс старения нашей кожи: воздействие солнца и продукты с улучшенным гликированием (AGE). Возрастные изменения становятся заметны, когда белок или жир в клетках соединяется с сахаром. Хотя эти причины старения не находятся на 100 процентов под нашим контролем, использование солнцезащитного крема и внимание к своему питанию в целом могут помочь в том, как наше тело защищает и лечит нашу кожу. И хотя о своей диете легче сказать, чем сделать, всегда полезно иметь небольшое напоминание о том, как определенные продукты могут повлиять на здоровье вашей кожи. Наш список может помочь в этом.

Фри из батата вместо картофеля фри

Картофель фри ускоряет старение, поскольку он жареный и соленый. Продукты, обжаренные в масле при высоких температурах, выделяют свободные радикалы, которые могут вызвать повреждение клеток кожи. Воздействие свободных радикалов ускоряет процесс старения из-за действия, называемого кросс-сопряжением. Кросс-сопряжение влияет на молекулы ДНК и может ослабить эластичность кожи. Более того, потребление слишком большого количества соли может выводить жидкость из организма и вызывать обезвоживание — это делает вашу кожу склонной к образованию морщин. Замените картофель фри запеченным картофелем или жареным сладким картофелем. Батат богат антивозрастной медью, которая способствует выработке коллагена.

Хлеб из пророщенных зерен вместо белого хлеба

Когда рафинированные углеводы интегрируются с белком, это вызывает образование AGEs. AGE оказывают непосредственное влияние на хронические заболевания, а также на процесс старения. Продукты с высоким гликемическим индексом, такие как белый хлеб, могут вызывать воспаление в организме, что напрямую связано с процессом старения. Попробуйте альтернативу традиционному хлебу, например хлеб из пророщенного зерна, не содержащий добавленного сахара. Пророщенный хлеб также содержит полезные для кожи антиоксиданты.

Мед или фрукты вместо белого сахара

Сахар известен своим негативным влиянием на качество кожи. Как упоминалось выше, сахар способствует образованию AGE, повреждающих коллаген. Когда уровень сахара повышается, процесс AGE ускоряется. Это еще больше он ускоряется, если задействован солнечный свет. Поэтому вместо того, чтобы есть мороженое на пляже, выберите освежающие замороженные фрукты или эскимо без добавления сахара. Возьмите фрукты или черный шоколад, когда захотите чего-нибудь сладкого. В частности, черника предотвращает потерю коллагена, как показали исследования на животных.

Оливковое масло или авокадо вместо маргарина

Ранние исследования показали, что у тех, кто не употребляет маргарин или масло, меньше повреждений кожи и морщин, чем у тех, кто их ест. Маргарин хуже средней порции настоящего сливочного масла из-за того, что в нем много частично гидрогенизированных масел. Эти трансжирные кислоты делают кожу более уязвимой для ультрафиолетового излучения, которое может повредить коллаген и эластичность кожи. Замените маргарин оливковым маслом или намажьте тосты авокадо, богатыми антивозрастными антиоксидантами.

Выбирайте птицу вместо мяса