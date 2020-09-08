Вт, 8.09.2020

Рецепт холодного чая с бурбоном от Риз Уизерспун

Риз Уизерспун

ФОТО: MARK BLINCH/REUTERS

Недавно голливудская актриса Риз Уизерспун выпустила свою дебютную книгу "Whiskey in a Teacup" ("Виски в чашке чая"). Издание посвящено культуре и традициям американского Юга, где выросла актриса, пишет Сегодня.

Холодный чай – напиток, который южане пьют как воду. Чтобы превратить его в коктейль, достаточно плеснуть в бокалы немного бурбона. Секретный ингредиент напитка – пищевая сода. Она нейтрализует горечь танинов.

Холодный чай с бурбоном от Риз Уизерспун

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

  • 4 семейных чайных пакетика (или 12 обычных чайных пакетиков)
  • 1 1/2 стакана сахара
  • Щепотка пищевой соды
  • 1 лимон, нарезанный дольками
  • 1 1/2 стакана бурбона
  • Лед

Способ приготовления:

  1. В кастрюле залейте чайные пакетики водой, примерно 2 1/2 стакана, и доведите до кипения. Убавьте огонь и готовьте 10 минут. Удалите чайные пакетики и отожмите.
  2. В большом кувшине смешайте сахар и пищевую соду с 1 стаканом прохладной воды. Влейте горячий чай и перемешайте, чтобы сахар растворился.
  3. Влейте в кувшин еще на 12-13 стаканов воды.

Как подавать напиток

В стакан со льдом добавьте 2 унции (60 мл) бурбона, залейте сладким чаем.

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