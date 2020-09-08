Рецепт холодного чая с бурбоном от Риз Уизерспун

Недавно голливудская актриса Риз Уизерспун выпустила свою дебютную книгу "Whiskey in a Teacup" ("Виски в чашке чая"). Издание посвящено культуре и традициям американского Юга, где выросла актриса, пишет Сегодня.
Холодный чай – напиток, который южане пьют как воду. Чтобы превратить его в коктейль, достаточно плеснуть в бокалы немного бурбона. Секретный ингредиент напитка – пищевая сода. Она нейтрализует горечь танинов.
Холодный чай с бурбоном от Риз Уизерспун
Время приготовления:
20 минут
Ингредиенты:
- 4 семейных чайных пакетика (или 12 обычных чайных пакетиков)
- 1 1/2 стакана сахара
- Щепотка пищевой соды
- 1 лимон, нарезанный дольками
- 1 1/2 стакана бурбона
- Лед
Способ приготовления:
- В кастрюле залейте чайные пакетики водой, примерно 2 1/2 стакана, и доведите до кипения. Убавьте огонь и готовьте 10 минут. Удалите чайные пакетики и отожмите.
- В большом кувшине смешайте сахар и пищевую соду с 1 стаканом прохладной воды. Влейте горячий чай и перемешайте, чтобы сахар растворился.
- Влейте в кувшин еще на 12-13 стаканов воды.
Как подавать напиток
В стакан со льдом добавьте 2 унции (60 мл) бурбона, залейте сладким чаем.