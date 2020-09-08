Девять желаний, о которых на самом деле кричит твой организм, когда ты заболеваешь

1. Хочу заботиться о себе без чувства вины

Обследования, процедуры, лекарства — порой на это тратится очень много времени и немало денег. А многие ли женщины без угрызений совести готовы потратить все это на свои интересы — день в салоне красоты, например? Хочется многим, но некоторым проще это желание подавить, но делать этого не нужно.

2. Хочу, чтобы обо мне позаботились

Некоторые женщины взвалили на себя все и всех, превратились в тех самых, что «коня на скаку и в горящую избу», и все близкие радостно сели им на шею. Но даже даме, которая то и дело твердит: «Я сама», очень хочется заботы, нежности, тепла со стороны родных. Об этом и кричит ее организм, когда она заболевает.

Если родные даже в этом случае игнорируют такие «сообщения», болезнь может начать прогрессировать.

3. Хочу отдохнуть

Сколько женщин крутятся как белка в колесе каждый день, 24 часа в сутки. На работу сходи, дома все приготовь, убери, детей и мужа накорми, при этом за собой успевай последить хоть как-то. В этом случае болезнь становится единственной возможностью отдохнуть .

4. Хочу привлечь внимание

Болезнь — хоть какой-то способ побыть в центре обсуждения. Ты становишься «темой дня», о тебе говорят, тебя жалеют. Самооценка поднимается. Чувство одиночества пропадает.

5. Хочу уважения

«Какая она молодец, держится», «Не дай бог мне так, как ей» — во время чужой болезни люди часто начинают задумываться о человеке, уважать его состояние, заодно вспоминать, что он и без болезни молодец. Только почему для этого обязательно нужно было довести себя до болезненного состояния? Но хотя бы так ты начинаешь ощущать себя настоящим героем.

6. Хочу, чтобы выполнили мои просьбы

Ко всем желаниям и просьбам больного обычно прислушиваются, пусть и из жалости. Но ведь его настроение от этого улучшится, а так и выздоровление пойдет быстрее. Так что порой болезнь — единственный способ наконец-то заставить мужа поменять кран или починить дверную ручку. Более глобальные проблемы так тоже можно решить.

7. Не хочу решать какую-то важную проблему

Сложный проект на работе или налаживание отношений с кем-то из близких — порой так хочется отложить это до последнего момента , да и вообще не решать. Организм «приходит на помощь», давая тебе заболеть, словно нажать на паузу и отсрочить решение. А вдруг, пока ты болеешь, само все решится, без твоего участия.

8. Хочу переосмыслить жизнь

Болезнь (особенно серьезная) заставляет задуматься о том, о чем раньше ты и не размышляла особо. Ты начинаешь переосмысливать систему ценностей, принципы своего образа жизни. Происходит полная переоценка, которая часто остается и после выздоровления.

9. Хочу увидеть мир с другой стороны