Пять мифов об анти-эйдж косметике, в которые пора перестать верить

На самом деле: мгновенный антивозрастной эффект дает только одно средство — волшебный крем Азазелло. Но вот беда, существует он только в романе Булгакова. В жизни же действуют другие законы: для того, чтобы наступили по‑настоящему заметные изменения, антивозрастным средством нужно пользоваться ежедневно в течение 4−8 недель. Если по истечении этого срока вы не заметили перемен, скорее всего, средство вам не подходит.