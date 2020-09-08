Пять мифов об анти-эйдж косметике, в которые пора перестать верить

Миф 1: по‑настоящему работают только очень дорогие средства
На самом деле: в косметологии, в том числе антивозрастной, качество далеко не всегда напрямую зависит от цены. Зачастую даже недорогие «аптечные» средства могут поддержать вашу кожу не хуже, чем люксовые аналоги. Лучший способ сделать выбор — изучить состав, оценив тип и концентрацию ингредиентов.
Миф 2: если средство не приносит мгновенного эффекта, оно не работает
На самом деле: мгновенный антивозрастной эффект дает только одно средство — волшебный крем Азазелло. Но вот беда, существует он только в романе Булгакова. В жизни же действуют другие законы: для того, чтобы наступили по‑настоящему заметные изменения, антивозрастным средством нужно пользоваться ежедневно в течение 4−8 недель. Если по истечении этого срока вы не заметили перемен, скорее всего, средство вам не подходит.
Миф 3: чем больше антивозрастных средств, тем лучше
На самом деле: все скорее наоборот, лучше выбрать одно-два средства и пользоваться ими регулярно. В противном случае коже будет сложно адаптироваться к новому режиму, и она ответить покраснением или раздражением.
Миф 4: загорелая кожа выглядит моложе
На самом деле: загар — это травма кожи, которая обернется повышенной сухостью (и ранними морщинами), потерей влаги и пигментными пятнами. Стоит ли того кратковременный эффект? Решать вам.
Миф 5: старение зависит от генетики
На самом деле: генетика и семейная история оказывают не такое большое влияние на скорость старения, как хотелось бы думать. Намного сильнее влияет уровень стресса, привычка защищать (или не защищать) кожу от солнца, ежедневный рацион, а также окружающая среда. Так что даже если ваши мама и бабушка до глубокой старости оставались молодыми и красивыми, не пренебрегайте заботой о коже.
Миф 6: увлажняющие средства помогают предотвратить старение
На самом деле: баланс влаги — важная составляющая здоровья и молодости кожи. Но только одного увлажнения недостаточно и если вы хотите, чтобы первые морщины появились как можно позже, начинайте использовать дополнительные средства ухода за возрастной кожей