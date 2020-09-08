Розе Сябитовой вырезали матку

Проблема в моей беспечности к своему здоровью, тем более сейчас, когда все зациклились на COVID-19. Но есть ведь и другие смертельно опасные враги. Например, те, что по женской части. И у меня была опухоль. Доброкачественная. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история, что пришлось удалить и важный женский орган. Но мне повезло, все это удалось отловить вовремя. Сейчас уже дома, прохожу реабилитацию: свежий воздух, да и родные стены помогают,