Розе Сябитовой вырезали матку

В конце августа главная телесваха страны была госпитализирована. Розе Сябитовой сделали плановую операцию по удалению опухоли в матке. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сейчас телеведущая проходит курс реабилитации и потихоньку готовится к выходу на работу, пишет Стархит.
Оперировалась 58-летняя телезвезда в одной из частных клиник столицы. Сябитова безмерно благодарна специалистам за то, что помогли ей побороть страх перед операцией. «Если бы не врачи, а именно акушер-гинеколог Елена Дмитриевна Майванди, главный врач — колопроктолог, хирург Черепенин Михаил Юрьевич, неизвестно, нет, известно, чем бы моя история закончилась», — поделилась она.
Сейчас Роза Раифовна жалеет лишь об одном: что регулярно не посещала гинеколога, ведь роста опухоли, по ее словам, можно было избежать и обойтись без удаления матки...
Проблема в моей беспечности к своему здоровью, тем более сейчас, когда все зациклились на COVID-19. Но есть ведь и другие смертельно опасные враги. Например, те, что по женской части. И у меня была опухоль. Доброкачественная. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история, что пришлось удалить и важный женский орган. Но мне повезло, все это удалось отловить вовремя. Сейчас уже дома, прохожу реабилитацию: свежий воздух, да и родные стены помогают,
— подчеркнула телеведущая.