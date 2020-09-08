Похудевшая Пелагея в платье с декольте повеселилась с дочерью

34-летняя Пелагея обнародовала умилительный ролик с единственной дочерью Таисией. Звездная мама показала, как развлекается с трехлетней малышкой.
Певица успешно совмещает музыкальную деятельность с материнством. Пелагея посвящает большую часть свободного времени любимой дочери. Артистка старается сделать всё возможное, чтобы Таисия легче пережила ее драматичное расставание с хоккеистом Иваном Телегины
Экс- наставница шоу «Голос» повеселила девочку. Звезда взяла крошку с собой в ресторан. После ужина Пелагея и Таисия устроили зажигательные танцы у сцены. Артистка предстала в платье с дерзким леопардовым принтом, подчеркнувшем ее стройность. Исполнительница песни «Ой, да не вечер» выбрала наряд со смелым декольте.
Таисия светилась от счастья. Девочка радостно размахивала ручками в такт музыке, а затем нежно обняла Пелагею. Видео растрогало артистку, пишет Cosmo.