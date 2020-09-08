Похудевшая Пелагея в платье с декольте повеселилась с дочерью

Экс- наставница шоу «Голос» повеселила девочку. Звезда взяла крошку с собой в ресторан. После ужина Пелагея и Таисия устроили зажигательные танцы у сцены. Артистка предстала в платье с дерзким леопардовым принтом, подчеркнувшем ее стройность. Исполнительница песни «Ой, да не вечер» выбрала наряд со смелым декольте.