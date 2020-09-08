Вт, 8.09.2020

Похудевшая Пелагея в платье с декольте повеселилась с дочерью

Пелагея

ФОТО: Instagram

34-летняя Пелагея обнародовала умилительный ролик с единственной дочерью Таисией. Звездная мама показала, как развлекается с трехлетней малышкой.

Певица успешно совмещает музыкальную деятельность с материнством. Пелагея посвящает большую часть свободного времени любимой дочери. Артистка старается сделать всё возможное, чтобы Таисия легче пережила ее драматичное расставание с хоккеистом Иваном Телегины

Экс- наставница шоу «Голос» повеселила девочку. Звезда взяла крошку с собой в ресторан. После ужина Пелагея и Таисия устроили зажигательные танцы у сцены. Артистка предстала в платье с дерзким леопардовым принтом, подчеркнувшем ее стройность. Исполнительница песни «Ой, да не вечер» выбрала наряд со смелым декольте. 

Молодая мама надела на Таисию ярко-желтый комбинезон. В косичку девочки Пелагея вплела бантик в тон солнечному образу. Певица взяла малышку на руки и исполнила несколько энергичных движений под хит 70-х Ma Baker. Песня принадлежит группе Boney M.

Таисия светилась от счастья. Девочка радостно размахивала ручками в такт музыке, а затем нежно обняла Пелагею. Видео растрогало артистку, пишет Cosmo. 

 
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