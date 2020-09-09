Легкая небрежность, smoky face и другие тренды осеннего макияжа в 2020 году

О том, какие бьюти-тренды осени-2020 можно и даже нужно пробовать, Wday.ru рассказала российский звездный визажист-стилист Яна Ясенок.

Никаких правил и ограничений

Как и в моде, в макияже сейчас лидирует одно правило. А именно: «Никаких правил!» Образы могут быть самыми смелыми. Воплощайте то, что нравится именно вам, а также то, что гармонирует с вашем внутренним ощущением.

Мода на естественность

Вы можете выбрать абсолютный нюд, который в последнее время занял лидирующие позиции не только на показах, но и на лицах главных модниц. Для этого тренда характерны:

легкая небрежность;

монохромность;

отсутствие четких контуров. То есть акценты плавно переходят друг в друга и, возможно, выдержаны в одной гамме. Так называемый smoky face.

ФОТО: @brittsully

Smoky eyes

Данная техника по-прежнему в тренде, но появилась одна оговорка: отсутствие четких линий. Обратите внимание на кофейные оттенки. Они особенно удобны в повседневной жизни. Как, впрочем, и стрелки. Они могут быть темными классическими или цветными яркими, толстыми смазанными или тонкими. В общем, любыми!

Выделенные ресницы

Не забывайте красить ресницы. Они должны быть яркими, хорошо прорисованными.

Глянцевые губы

Тренд на губы, которые как будто покрыты маслом, остается с нами уже на протяжении нескольких сезонов.

Матовые текстуры

При этом на пике популярности и матовые средства для губ. Что касается оттенков, то они могут быть как яркими, так и темными. Все зависит от настроения, образа и вашего цветотипа.

Теперь можно позволить себе все. Главное — пришло время, когда это все смотрится уместно.

Тенденции на осень, перешедшие из летнего макияжа

Во-первых, это яркий лайнер, который перекочевал из летних трендов. А в частности, оранжевый. Интересно, что подводить им можно не только верхние ресницы, но и нижние.

Во-вторых, это акцент на нижнем веке — тренд, вернувшийся из 2010-го. Экспериментируйте с яркими цветами. Однако в таком макияже глаз важно сделать ресницы максимально выразительными (возможно, стоит даже прикрепить несколько накладных пучков ресниц на внешние уголки).