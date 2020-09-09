От 50-го и выше: что носить очень полным женщинам

«Любая одежда — это материя. А материя, как известно, подчиняется законам физики. Поэтому если закон есть, то он работает независимо от нашего желания и размера. А значит, нужно это знать и использовать», — считает Элла Маковей, персональный стилист из Франции.

Прежде всего это законы зрительного обмана или оптических иллюзий. То есть мы с вами никого не обманываем, а создаем иллюзию гармонии. Ведь именно в гармонии заключена красота.

К одежде применимы иллюзии, связанные с восприятием цвета, направлением углов, линий, форм, переоценки объемов. Учитывая законы оптических иллюзий в подборе одежды, можно заново смоделировать фигуру: уменьшить или увеличить, расширить или сузить, скрыть или подчеркнуть. Зрительный обман при создании одежды используется на протяжении веков. История костюма — тому подтверждение. Например, объемные и пышные юбки помогали сделать талию уже, завышенная линия талии зрительно удлиняла ноги, большой отложной воротник создавал иллюзию изящной маленькой головы. Для добавления роста использовали вертикальные декоративные элементы в костюмах, каблуки и высокие головные уборы.

Кэти Стурино — блогер, разбивающий все стереотипы. Она носит 12-й американский размер. Это 100−80−108 в обхвате, что соответствует 50-му российскому. На своих фото на страницах Instagram она часто выкладывает коллажи, одеваясь точь-в-точь как какая-нибудь знаменитость «нулевого» размера. «Это не о том, кто лучше. Это напоминание, что каждый может носить все!» — пишет Кэти. И она права! Рассматривая ее подборки, мы видим, как работают одни и те же правила в составлении комплектов, независимо от размера.