От 50-го и выше: что носить очень полным женщинам

Как женщинам с большим весом выглядеть стильно? Они хотят быть красивыми и модно одеваться вне зависимости от комплекции и возраста.
Могут ли «пышечки» выглядеть стильно? Каких правил в подборе одежды необходимо придерживаться? Какие ткани и фасоны подчеркнут достоинства и нивелируют недостатки полной фигуры? Wday.ru обратился с этими вопросами к стилисту Элле Маковей.
«Любая одежда — это материя. А материя, как известно, подчиняется законам физики. Поэтому если закон есть, то он работает независимо от нашего желания и размера. А значит, нужно это знать и использовать», — считает Элла Маковей, персональный стилист из Франции.
Прежде всего это законы зрительного обмана или оптических иллюзий. То есть мы с вами никого не обманываем, а создаем иллюзию гармонии. Ведь именно в гармонии заключена красота.
К одежде применимы иллюзии, связанные с восприятием цвета, направлением углов, линий, форм, переоценки объемов. Учитывая законы оптических иллюзий в подборе одежды, можно заново смоделировать фигуру: уменьшить или увеличить, расширить или сузить, скрыть или подчеркнуть. Зрительный обман при создании одежды используется на протяжении веков. История костюма — тому подтверждение. Например, объемные и пышные юбки помогали сделать талию уже, завышенная линия талии зрительно удлиняла ноги, большой отложной воротник создавал иллюзию изящной маленькой головы. Для добавления роста использовали вертикальные декоративные элементы в костюмах, каблуки и высокие головные уборы.
Кэти Стурино — блогер, разбивающий все стереотипы. Она носит 12-й американский размер. Это 100−80−108 в обхвате, что соответствует 50-му российскому. На своих фото на страницах Instagram она часто выкладывает коллажи, одеваясь точь-в-точь как какая-нибудь знаменитость «нулевого» размера. «Это не о том, кто лучше. Это напоминание, что каждый может носить все!» — пишет Кэти. И она права! Рассматривая ее подборки, мы видим, как работают одни и те же правила в составлении комплектов, независимо от размера.
Итак, что же это за законы, по которым звезды составляют свои луки?
1. Пропорции
Идеальными считаются пропорции тела «песочные часы» — 1: 2/3: 1. То есть это не только 90:60:90 в груди, талии и бедрах. Но и, например, 120:80:120.
Когда мы смотрим на моделей plus-size, мы прежде всего обращаем внимание на гармоничные пропорции и ухоженное тело. Особенно если это реклама белья или купальников.
Кстати, белье — наш первый помощник в создании правильных пропорций. Выбираем белье по размеру, сглаживающее неровности по бокам, а не создающие дополнительные. Высокие трусики, не впивающиеся в бедра и живот. Глубокий бюстгальтер на широких бретелях, обеспечивающий необходимую поддержку.
Конечно, в нашем веке существует корректирующее белье. Это замечательно. Но вы не сможете ходить в нем постоянно. Поэтому в первую очередь нужно позаботиться о качественном белье на каждый день. Стиль невозможен без любви к себе. А любовь к себе начинается с красивого белья. Пусть это будет для начала всего два комплекта — бежевый и черный, они способны выручить вас практически в любой ситуации.
2. Линии
Все мы знаем, что вертикальные линии вытягивают силуэт. А значит, создают иллюзию стройности. Чем длиннее линия, тем стройнее кажется силуэт. Какие линии мы можем использовать при создании образа? Вертикальные вытачки или вставки на платье и блузе, шарфы, полы жакета или верхней одежды. Форма рукава, брюк. То есть, если мы хотим создать иллюзию стройности, от всех этих элементов мы должны требовать вертикальной формы, а не округлой. Поэтому шарфы не стоит обматывать вокруг шеи, а пальто прямого классического силуэта будет смотреться выигрышнее, чем кокон-оверсайз. Одежда, обтягивающая фигуру, как и балахоны, создает округлые линии. А в меру свободная — прямые.
Элементы, создающие горизонтальные линии или углы: V-образный вырез горловины, плечо, пояс, низ платья или брюк, форма мыса обуви. С ними также нужно работать. Они создают четкую рамку нашего образа, собирают фигуру, не позволяя растекаться в бесконечность. Например, четкая линия плеча — это «+100 в карму». Свободный рукав ¾, открывающий тонкое запястье, — также нам на заметку. Снова вошедшие в моду остроносые туфли — почему нет?
3. Фактуры и ткани
Использование плотных рыхлых фактур (твид, грубая шерсть, мохер) неизбежно добавляет объем. Если мы хотим избежать дополнительного объема, выбираем одежду из более тонких материалов. Например, тонкая шерсть, кашемир, шелк. Добиваемся эффекта свободного облегания. Если хотим, чтобы одежда держала форму, то отдаем предпочтение костюмам, платьям и пальто из ткани, а не трикотажным изделиям. Складки и узоры лучше выбирать вертикальные, идущие от боков к центру. Если вам по душе вещи с принтом, выбирайте графичные: линии, клетку.
Блестящие ткани отражают свет, а значит, прибавляют объем. Поэтому атлас и пайетки используем в гомеопатических дозах. А вот замша, велюр, бархат обладают способностью поглощать свет. Поэтому очертания фигуры кажутся более компактными.
4. Цвета
Если вы думаете, что «черный стройнит и точка», спорить не будем. Но это вовсе не значит, что все остальные цвета нам противопоказаны. Вовсе нет! Помимо черного и темных тонов существует масса вариантов. Выбирайте яркие цвета и их оттенки. Играйте на контрастах, располагая более светлые тона в центральной части фигуры и затемняя боковые. Обратите внимание и на классические нейтральные цвета. Самый популярный прием — это смешение в одном образе трех тонов: темного, пастельного и яркого. Например, темные брюки, бежево-пудровый жакет и яркий шарф или принт на футболке. Ярким акцентом может стать обувь или сумка. Если вы никогда еще так не делали, попробуйте!