ПОТЕРПИ ДО УТРА ⟩ Восемь фраз, которые нельзя говорить мужу перед сном

Как известно, мужчины — существа трепетные и нежные, поэтому с ними нужно постоянно быть начеку, ведь любая неправильно, неудачно и необдуманно сказанная реплика способна надолго выбить их из колеи. Особенно если такая фраза звучит перед сном. Подсказываем, какие темы лучше не затрагивать в беседе с собственным мужем в это время.

Нам надо поговорить

Эта фраза уже звучит устрашающе, после нее у мужчины пропадает всякое желание не то, что разговаривать, а вообще лежать в кровати с открытыми глазами. Хочется сразу уснуть и проснуться, когда все уже будет хорошо. Если ты хочешь сказать что-то действительно важное, отложи разговор до утра , даже народная мудрость встает на защиту интересов мужчины, утверждая, что утро вечера мудренее.

Нужно купить...

Учитывая, что впереди вся ночь, есть шанс, что мужчина попросту забудет, о чем ты его просила . И, скорее всего, слушать тебя на ночь глядя будет тоже вполуха. Согласись, все важные дела, просьбы и предложения можно перенести на утро, а чтобы ты об этом не забыла, поставь себе напоминание на телефон.

Твоя/моя мама собирается приехать

Тема родственников не всегда бывает приятной. Особенно когда ты хочешь рассказать своему благоверному о том, что твоя мама хочет приехать погостить на неопределенный срок или его мама что-то такое отчебучила, что тебе просто необходимо донести до мужа все свое отношение к ней. Неужели перед сном нет более приятных тем, чем родственники? Чтобы сон был крепким и здоровым, лучше говорить и думать о приятном — как тебе, так и твоей половинке.

Нам опять не хватает денег на...

Денежная тема сработала только в случае, если бы ты вдруг решила сообщить своему благоверному, что получила огромное наследство. Но тогда вообще спать можно не ложиться, а сразу пора начать праздновать. Не стоит обсуждать, что до зарплаты остались копейки, нечем платить по кредиту, намекать, что кто-то мог бы зарабатывать больше. Обсуждение малоприятных тем не помогает расслабиться перед сном , а, наоборот, напрягает и выводит из душевного равновесия, поэтому их лучше отложить на более подходящее время.

Дети совсем от рук отбились

Безусловно, родительские обязанности выполняются 24 часа в сутки без перерывов и выходных. Тем не менее, если вы уже легли в кровать, стоит ли посвящать драгоценное время перед сном все тем же проблемам, которые можно обсудить в любое другое время . Пожалуй, нет, ведь дети в своей комнате, значит, взрослые могут заняться чем-то более полезным.

Ты сделал все не так, как я хотела