ПОТЕРПИ ДО УТРА ⟩ Восемь фраз, которые нельзя говорить мужу перед сном

Мужчины такие ранимые. Если не хочешь травмировать его психику, никогда не обсуждай эти темы перед тем, как лечь спать, советует «Лиза».
Как известно, мужчины — существа трепетные и нежные, поэтому с ними нужно постоянно быть начеку, ведь любая неправильно, неудачно и необдуманно сказанная реплика способна надолго выбить их из колеи. Особенно если такая фраза звучит перед сном. Подсказываем, какие темы лучше не затрагивать в беседе с собственным мужем в это время.
Нам надо поговорить
Эта фраза уже звучит устрашающе, после нее у мужчины пропадает всякое желание не то, что разговаривать, а вообще лежать в кровати с открытыми глазами. Хочется сразу уснуть и проснуться, когда все уже будет хорошо.
Учитывая, что впереди вся ночь,
Твоя/моя мама собирается приехать
Тема родственников не всегда бывает приятной. Особенно когда ты хочешь рассказать своему благоверному о том, что твоя мама хочет приехать погостить на неопределенный срок или его мама что-то такое отчебучила, что тебе просто необходимо донести до мужа все свое отношение к ней. Неужели перед сном нет более приятных тем, чем родственники? Чтобы сон был крепким и здоровым, лучше говорить и думать о приятном — как тебе, так и твоей половинке.
Нам опять не хватает денег на...
Денежная тема сработала только в случае, если бы ты вдруг решила сообщить своему благоверному, что получила огромное наследство. Но тогда вообще спать можно не ложиться, а сразу пора начать праздновать. Не стоит обсуждать, что до зарплаты остались копейки, нечем платить по кредиту, намекать, что кто-то мог бы зарабатывать больше.
Дети совсем от рук отбились
Безусловно, родительские обязанности выполняются 24 часа в сутки без перерывов и выходных. Тем не менее, если вы уже легли в кровать,
Ты сделал все не так, как я хотела
А вот мой бывший…
Худшее, что можно сказать человеку в постели, — это упомянуть своего бывшего партнера. Удар по самооценке, отсутствие секса и плохой сон твоей половинке в этом случае точно гарантированы.
Ну, как обычно, тебе не до секса
Обсуждать с мужчиной вопросы интима, когда возникли какие-то проблемы, нужно очень аккуратно.