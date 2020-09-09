ТОП-10 ошибок воспитания, которые мешают детям стать успешными

Не поручать домашние обязанности

Все родители хотят вырастить детей личностями с широким кругозором, что даст им возможность раскрыть свои таланты и способности. Реализованные люди, для того чтобы организовать свою деятельность, часто работают в команде. Понимание того, что на тебе лежит часть обязанностей, а от твоей работы зависит общий результат, пригодится как для управления сотрудниками, так и для взаимодействия с партнерами. Всему этому могут научи и родители. Главное, с детства приучать ребенка участвовать в делах семьи и нести ответственность за порученные дела.

Забывать про спорт

Даже элементарная зарядка по утрам способствует развитию не только мышц, но и разных отделов мозга. Нейропсихология уже давно объяснила: чем более развит мозг, чем больше в нем нейронных связей, тем проще ребенку будет достичь желаемого, потому что у него будет на это хватать психической энергии. Кроме того, спорт — это дисциплина, трудолюбие и навык последовательных действий для достижения нужного результата. А без этого достичь успеха вряд ли получится.

Редко обнимать и целовать

Ребенок, недополучивший в детстве любви и телесного контакта, может всю жизнь чувствовать этот дефицит внутри себя. Это будет мешать его вере в собственные силы и может сформировать неадекватную самооценку. С такой будет сложно претендовать в жизни на что-то большее.

Не говорить про чувства

Родители — первые люди в жизни ребенка, которые помогают развитию его эмоционального интеллекта. Способность не бояться проявлять и переживать чувства поможет завести полезные контакты и связи, заручиться поддержкой близких и партнеров в будущем.

Не давать возможность выстроить личное пространство

Чтобы стать успешным, человеку важно понимать свои границы, возможности, желания и стремления, а также сильные и слабые стороны. Без этого невозможно найти свое место в жизни.

Собственные вещи, отдельное место, личное пространство, право на разные чувства, желания и потребности, не такие, как у других членов семьи, дают возможность сформироваться индивидуальной и полноценной личности.

Ругать, если ребенок не делится игрушками

У тебя есть машина или любимое платье? Готова ли ты поделиться ими с женщиной из соседнего офиса? Так же и ребенок не обязан делиться тем, что для него дорого. Для того чтобы стать успешным, нужно уметь говорить «нет» и защищать свою территорию.

Учить, что давать сдачи — это плохо

Умение защищать себя, свою собственность и жизненную территорию формируется в детстве. Если родители не будут понимать необходимость этого и станут запрещать отстаивать свои границы, они рискуют вырастить пассивного агрессора, который не сможет постоять за себя из-за привитой морали, но при этом будет копить обиды и в душе всех ненавидеть.

Не давать ребенку отдыха

От переутомления нервная система детей перевозбуждается, что сразу тормозит их рост и развитие, они становятся капризными и плаксивыми, может нарушиться сон.

Любые достижения в карьере, бизнесе, социальной жизни требуют сил и большого количества энергетических затрат и умения потом эту энергию восстанавливать. Если ты с детства прививаешь ребенку активную жизненную позицию, важно научить его прислушиваться к своему состоянию, чтобы он понимал, что пришло время отдохнуть. Люди, приученные к этому с детства, работают куда более эффективно и организованно, чем те, кто засиживается на работе до ночи и не успевает нормально пообедать.

Выбирать за детей

Если ты всегда лучше знаешь, чем ребенку заниматься, то как он научится понимать собственные желания и делать собственный выбор? Дети совсем не обязаны быть балеринами и художниками только потому, что нам этого хочется. Понять свои способности, устремления в жизни крайне важно. Есть много примеров, где люди добивались карьерных высот, но это не делало их счастливыми, а только приводило к опустошению и личностному кризису. Успешность нельзя отделять от чувства личного счастья и реализованности.

Покупать слишком много игрушек