ПОТЕРПИ ДО УТРА ⟩ Восемь фраз, которые нельзя говорить мужу перед сном

Как известно, мужчины — существа трепетные и нежные, поэтому с ними нужно постоянно быть начеку, ведь любая неправильно, неудачно и необдуманно сказанная реплика способна надолго выбить их из колеи. Особенно если такая фраза звучит перед сном. Подсказываем, какие темы лучше не затрагивать в беседе с собственным мужем в это время.

Нам надо поговорить

Эта фраза уже звучит устрашающе, после нее у мужчины пропадает всякое желание не то, что разговаривать, а вообще лежать в кровати с открытыми глазами. Хочется сразу уснуть и проснуться, когда все уже будет хорошо. Если ты хочешь сказать что-то действительно важное, отложи разговор до утра, даже народная мудрость встает на защиту интересов мужчины, утверждая, что утро вечера мудренее.

Нужно купить...

Учитывая, что впереди вся ночь, есть шанс, что мужчина попросту забудет, о чем ты его просила. И, скорее всего, слушать тебя на ночь глядя будет тоже вполуха. Согласись, все важные дела, просьбы и предложения можно перенести на утро, а чтобы ты об этом не забыла, поставь себе напоминание на телефон.

Твоя/моя мама собирается приехать

Тема родственников не всегда бывает приятной. Особенно когда ты хочешь рассказать своему благоверному о том, что твоя мама хочет приехать погостить на неопределенный срок или его мама что-то такое отчебучила, что тебе просто необходимо донести до мужа все свое отношение к ней. Неужели перед сном нет более приятных тем, чем родственники? Чтобы сон был крепким и здоровым, лучше говорить и думать о приятном — как тебе, так и твоей половинке.

Нам опять не хватает денег на...

Денежная тема сработала только в случае, если бы ты вдруг решила сообщить своему благоверному, что получила огромное наследство. Но тогда вообще спать можно не ложиться, а сразу пора начать праздновать. Не стоит обсуждать, что до зарплаты остались копейки, нечем платить по кредиту, намекать, что кто-то мог бы зарабатывать больше. Обсуждение малоприятных тем не помогает расслабиться перед сном, а, наоборот, напрягает и выводит из душевного равновесия, поэтому их лучше отложить на более подходящее время.

Дети совсем от рук отбились

Безусловно, родительские обязанности выполняются 24 часа в сутки без перерывов и выходных. Тем не менее, если вы уже легли в кровать, стоит ли посвящать драгоценное время перед сном все тем же проблемам, которые можно обсудить в любое другое время. Пожалуй, нет, ведь дети в своей комнате, значит, взрослые могут заняться чем-то более полезным.

Ты сделал все не так, как я хотела

Выяснять отношения перед сном — очень плохая идея. Во-первых, вы все равно ничего не решите, во-вторых, оба или один из вас плохо выспится — и завтра вам будет не до работы.

А вот мой бывший…

Худшее, что можно сказать человеку в постели, — это упомянуть своего бывшего партнера. Удар по самооценке, отсутствие секса и плохой сон твоей половинке в этом случае точно гарантированы.

Ну, как обычно, тебе не до секса