Вы умеете есть шоколад правильно? Надо так!

Шоколад – один из самых популярных десертов в мире. Но, по словам эксперта, большинство людей едят его неправильно, не позволяя себе максимально насладиться вкусом этого лакомства.

Сара Хартнетт, лондонский международный консультант по кондитерским изделиям и шоколаду, рассказала DailyMail о небольших хитростях, которые сделают десерт еще лучше.

Не храните шоколад в холодильнике

Для хранения шоколада лучше всего подходит комнатная температура (19 °C). Его следует держать в месте, где температура не будет сильно колебаться, иначе какао-масло может растаять, подняться на поверхность и создать некрасивый белесый налет. Шоколад останется съедобным, но потеряет блеск и привлекательный внешний вид.

Также важно не хранить его рядом с сильно пахнущими продуктами, так как он впитает их аромат. Например, если вы оставите шоколад возле открытого стирального порошка, через несколько дней он не только будет пахнуть стиральным порошком, но и будет иметь такой же вкус.

Наслаждайтесь ароматом шоколада

«Шоколад – это мультисенсорная вещь, и запах составляет примерно 80 % нашего вкуса. Понюхав шоколад, вы подготовите свои рецепторы и спровоцируете выделение слюны. Когда вы смотрите на блестящую плитку, ощущаете ее аромат и слышите характерный щелчок, с которым разламывается хороший шоколад – все это помогает усилить удовольствие от десерта», – уверена Сара Хартнетт.

Откусывайте небольшие кусочки и никогда не жуйте

Шоколад тает при температуре тела. Откусите небольшой кусочек и дайте ему медленно растаять на языке, наслаждаясь насыщенным вкусом десерта, постепенно раскрывающим себя.

Не разогревайте шоколад на водяной бане

Во время приготовления десертов у людей часто возникают проблемы с попаданием воды или конденсата в шоколад, когда они растапливают его – обычно это происходит при использовании водяной бани (миски над теплой водой).

Медленно растопить шоколад в пластиковой емкости в микроволновой печи – это самый простой способ добиться наилучших результатов. Пластик не нагревается так сильно, как стекло, поэтому вероятность перегрева шоколада будет минимальной.

Не бойтесь новых вкусов

Сара сотрудничала с производителем шоколада Barry Callebaut и Magnum, чтобы создать первое в мире мороженое со вкусом рубинового шоколада.