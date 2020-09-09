«В браке каждый имеет право иметь собственную позицию»: новая жена Андрея Макаревича впервые о жизни с ним

Эйнат работает в сфере туризма, но из-за ситуации с коронавирусом пока свернула свою деятельность. «Я историк, организовываю путешествия по странам Ближнего Востока и Африки. Это бутиковые, интересные экспедиции для жителей всего мира. Пандемия на нашем бизнесе сказалась ужасно. В марте все закончилось и до сих пор не началось, но я надеюсь, что в ближайшие пару месяцев все более-менее установится. Африканские страны постепенно открываются — Кения, Танзания, Руанда. Но моя любимая Эфиопия все еще закрыта. Пока ждем дальнейшего улучшения ситуации», — рассказала жена Макаревича.

Именно в Эфиопии судьба свела ее с Макаревичем. «Он захотел поехать в эту страну и обратился в Клуб путешествий Михаила Кожухова, с которым я много лет работаю. Через них мы познакомились. Он ездил в компании друзей», — рассказала женщина.

Эйнат Кляйн, скриншот из youtube.com

Избранница Макаревича из Израиля, но получать российское гражданство не планирует. К тому же Эйнат никак не комментирует порой жесткие взгляды Андрея Вадимовича на политику и ситуацию в России. «Я его знаю как талантливого музыканта, артиста и общественного деятеля. Но прежде всего как очень хорошего, порядочного, глубоко морального человека. «Не думаю, что могу разделять или не разделять какие-то точки зрения. В данном случае это не было бы корректно с моей стороны. Но, полагаю, в браке каждый человек имеет право иметь собственную позицию», — рассказала супруга Макаревича.