Семь вещей, которые можно найти в доме только у одинокой женщины

Полный порядок в доме

В доме одинокой женщины всегда ощущается отсутствие уюта, полноценного домашнего очага. Часто она страдает перфекционизмом (стремлением к совершенству во всем). И все бы ничего, но обычно девушка, которая долгое время не состоит в отношениях, хочет, чтобы и мужчина рядом с ней в будущем тоже был идеальным по всем параметрам и делал все так, как хочется ей.

«Сундучок» с воспоминаниями

Каждая одинокая женщина имеет свою коробочку с секретами старых любовных отношений. Она живет прошлым, совсем забыв, что настоящее может быть еще прекраснее. Рассматривая фотографии, ей кажется, что все лучшие годы жизни уже прошли и уже поздно что-то менять в своей настоящей жизни.

Набор мужских инструментов

Как правило, одинокая женщина умеет все делать сама: и по хозяйству, и на кухне, и по дому в целом. Для нее не составит труда забить гвоздь или починить кран, ведь все нужные для этого инструменты в ее доме точно найдутся. Выполнение мужских дел для нее — простая и выполнимая задача.

Любимый уютный плед

Закутавшись в него, одинокая женщина уходит в свои мысли. В ее доме летает надежда на новые гармоничные отношения с мужчиной. Она верит, что скоро встретит принца, который ее осчастливит.

Именно в таких иллюзорных представлениях живут многие девушки. Они не понимают, что для того, чтобы найти партнера, необходимо разрушить воздушные замки, снять розовые очки и увидеть реального мужчину с его недостатками и достоинствами.

Один комплект белья и посуды

В квартире давно одинокой женщины сразу бросаются в глаза одинокое банное полотенце в ванной комнате, одна подушка на заправленной кровати в спальне и бокал для вина в единственном экземпляре на кухне.

Такая женщина уже давно не покупает комплекты: увидев красивую вещь в магазине, она берет ее одну, смущенно опуская глаза на вопрос консультанта, не нужна ли ей пара.

Эта девушка не может впустить мужчину в свою жизнь только потому, что не готова даже мысленно пустить его в свое пространство.

Книги по повышению уверенности в себе

Очень сложно построить гармоничные отношения, когда женщина не уверена в своей ценности, когда она не верит, что ее могут любить, что ею дорожат и готовы о ней заботиться. Однако проработать глубокие детские травматичные динамики, прочитав только лишь небольшое количество литературы, практически невозможно.

Кактус