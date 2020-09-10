Семь вещей, которые можно найти в доме только у одинокой женщины

Одиночеству часто приписывают серость, тусклые глаза, поникшие плечи, страдающий вид. Но это не всегда так. «Лиза» разобралась, какие признаки на самом деле выдают у женщины отсутствие мужчины.
Полный порядок в доме
В доме одинокой женщины всегда ощущается отсутствие уюта, полноценного домашнего очага. Часто она страдает перфекционизмом (стремлением к совершенству во всем). И все бы ничего, но обычно девушка, которая долгое время не состоит в отношениях, хочет, чтобы и мужчина рядом с ней в будущем тоже был идеальным по всем параметрам и делал все так, как хочется ей.
«Сундучок» с воспоминаниями
Каждая одинокая женщина имеет свою коробочку с секретами старых любовных отношений. Она живет прошлым, совсем забыв, что настоящее может быть еще прекраснее. Рассматривая фотографии, ей кажется, что все лучшие годы жизни уже прошли и уже поздно что-то менять в своей настоящей жизни.
Набор мужских инструментов
Как правило, одинокая женщина умеет все делать сама: и по хозяйству, и на кухне, и по дому в целом. Для нее не составит труда забить гвоздь или починить кран, ведь все нужные для этого инструменты в ее доме точно найдутся. Выполнение мужских дел для нее — простая и выполнимая задача.
Любимый уютный плед
Закутавшись в него, одинокая женщина уходит в свои мысли. В ее доме летает надежда на новые гармоничные отношения с мужчиной. Она верит, что скоро встретит принца, который ее осчастливит.
Именно в таких иллюзорных представлениях живут многие девушки. Они не понимают, что для того, чтобы найти партнера, необходимо разрушить воздушные замки, снять розовые очки и увидеть реального мужчину с его недостатками и достоинствами.
Один комплект белья и посуды
В квартире давно одинокой женщины сразу бросаются в глаза одинокое банное полотенце в ванной комнате, одна подушка на заправленной кровати в спальне и бокал для вина в единственном экземпляре на кухне.
Такая женщина уже давно не покупает комплекты: увидев красивую вещь в магазине, она берет ее одну, смущенно опуская глаза на вопрос консультанта, не нужна ли ей пара.
Эта девушка не может впустить мужчину в свою жизнь только потому, что не готова даже мысленно пустить его в свое пространство.
Книги по повышению уверенности в себе
Очень сложно построить гармоничные отношения, когда женщина не уверена в своей ценности, когда она не верит, что ее могут любить, что ею дорожат и готовы о ней заботиться. Однако проработать глубокие детские травматичные динамики, прочитав только лишь небольшое количество литературы, практически невозможно.
Кактус
У любой женщины есть потребность в заботе и опеке, но не у одинокой. Даже растение в ее квартире — самое неприхотливое из всех возможных. В ней мало истинно женских качеств, она не позволяет принять женскую судьбу, потому что не хочет быть похожа на свою мать или жить так, как жила она. Этот процесс может быть бессознательным, когда в определенный период жизни девочка дает себе обещание жить иначе, чем ее мама, не осознавая, что тем самым блокирует взаимоотношения с мужским полом навсегда.