12 секретов экономии на покупке вещей, которыми пользуются все миллионеры

И неважно, что подобных блузок на вешалке в шкафу уже три, а эта четвертая. И к брюкам придется прикупить подходящие туфли. А теперь давайте посчитаем, во что обошелся поход по магазинам, и подумаем, так ли нужны были все эти вещи? Как вообще научиться не поддаваться на волшебное слово «SALE» и как из минимума вещей в гардеробе создавать стильные комплекты для работы, торжества или вечернего моциона?

Что значит экономный гардероб

Не стоит думать, что экономный гардероб – это минимум вещей, и те куплены в секонд-хенде. Так называют набор вещей, которые можно комплектовать в разных вариантах. Со стороны складывается впечатление, что дама ежедневно надевает новую одежду, а она просто грамотно миксует вещи и подбирает аксессуары к ним.

Конечно, можно пополнять гардероб новой одеждой. Но нужно взять за правило покупать только то, что будет сочетаться с другими вещами в гардеробе. Иначе получится, что за один раз к новому платью придется прикупить туфли, сумочку, пояс, а еще и помаду надо подобрать, а к ней лак для ногтей. О какой экономии тут может идти речь?

Как выбрать базовые вещи

Среди вещей на вешалках в шкафу непременно есть любимые, которые надеваются практически ежедневно. А есть и такие, которые надеты пару раз. В первых хозяйка нравится сама себе, ведь они ей так идут. А последние, видимо, куплены под давлением, например, продавца в магазине или на рынке. Он ведь клялся и божился, как женщина в них хороша.

Базовые вещи должны идеально подходить друг к другу. Если к юбке подходит всего одна блузка из шкафа, а с брюками эту блузку уже не наденешь, это не базовые вещи. Эта самая кофточка должна сочетаться с юбкой и брюками, как и свитшот или пуловер.

Минимум денег за приличный гардероб

Базовые вещи могут быть куплены в секонд-хенде и дорогом бутике. В магазинах по продаже одежды из Европы могут быть очень приличные и даже брендовые вещи. Они могут быть даже с фабричной этикеткой. Почему не приобрести качественную вещь в полцены? Можно прикупить и пару дорогих вещей, но не стоит делать упор на их цене. В конце концов, ценник же при носке демонстрироваться не будет. Правило при покупке одно: все купленные вещи для базы должны безупречно подходить друг другу.

Как рассчитать траты на одежду

Для начала нужно определить, сколько денег уходит на одежду в месяц. Даже, если в какой-то из месяцев вы обошлись без покупок, можно высчитать среднее арифметическое за несколько месяцев.