12 секретов экономии на покупке вещей, которыми пользуются все миллионеры

Что может быть прекраснее для женщины, чем покупка новой вещи в магазине одежды, которая сшита по фигуре, да еще если скидка на нее приличная! А еще лучше, если таких вещей удается за один шопинг купить несколько, пишет tepliepol.ru!
И неважно, что подобных блузок на вешалке в шкафу уже три, а эта четвертая. И к брюкам придется прикупить подходящие туфли. А теперь давайте посчитаем, во что обошелся поход по магазинам, и подумаем, так ли нужны были все эти вещи? Как вообще научиться не поддаваться на волшебное слово «SALE» и как из минимума вещей в гардеробе создавать стильные комплекты для работы, торжества или вечернего моциона?
Что значит экономный гардероб
Не стоит думать, что экономный гардероб – это минимум вещей, и те куплены в секонд-хенде. Так называют набор вещей, которые можно комплектовать в разных вариантах. Со стороны складывается впечатление, что дама ежедневно надевает новую одежду, а она просто грамотно миксует вещи и подбирает аксессуары к ним.
Конечно, можно пополнять гардероб новой одеждой. Но нужно взять за правило покупать только то, что будет сочетаться с другими вещами в гардеробе. Иначе получится, что за один раз к новому платью придется прикупить туфли, сумочку, пояс, а еще и помаду надо подобрать, а к ней лак для ногтей. О какой экономии тут может идти речь?
Как выбрать базовые вещи
Среди вещей на вешалках в шкафу непременно есть любимые, которые надеваются практически ежедневно. А есть и такие, которые надеты пару раз. В первых хозяйка нравится сама себе, ведь они ей так идут. А последние, видимо, куплены под давлением, например, продавца в магазине или на рынке. Он ведь клялся и божился, как женщина в них хороша.
Базовые вещи должны идеально подходить друг к другу. Если к юбке подходит всего одна блузка из шкафа, а с брюками эту блузку уже не наденешь, это не базовые вещи. Эта самая кофточка должна сочетаться с юбкой и брюками, как и свитшот или пуловер.
Минимум денег за приличный гардероб
Базовые вещи могут быть куплены в секонд-хенде и дорогом бутике. В магазинах по продаже одежды из Европы могут быть очень приличные и даже брендовые вещи. Они могут быть даже с фабричной этикеткой. Почему не приобрести качественную вещь в полцены? Можно прикупить и пару дорогих вещей, но не стоит делать упор на их цене. В конце концов, ценник же при носке демонстрироваться не будет. Правило при покупке одно: все купленные вещи для базы должны безупречно подходить друг другу.
Как рассчитать траты на одежду
Для начала нужно определить, сколько денег уходит на одежду в месяц. Даже, если в какой-то из месяцев вы обошлись без покупок, можно высчитать среднее арифметическое за несколько месяцев.
Следующее, что нужно сделать, проанализировать, при каких обстоятельствах куплена та или иная вещь: вы давно ее хотели и ждали скидок, это был сиюминутный порыв, это была непредвиденная трата, поскольку подобная вещь в вашем гардеробе пришла в негодность т.д.
Это поможет определить, часто ли вы поддаетесь на эмоции в магазинах или все же подходите к покупкам расчетливо. Попробуйте ходить в магазин одежды только по необходимости и со списком, где необходимые вещи записаны в порядке необходимости. Купленное вычеркивайте, чтобы в следующий раз не продолжить следовать списку, а не повторяться в выборе. Да и деньги на нужную вещь можно откладывать заранее, чтобы не проделать очередную брешь в бюджете.
Один из принципов экономии – готовь сани летом, а телегу зимой. Иначе говоря, летом покупай зимние вещи, а зимой летние. Вещи вне сезона всегда стоят дешевле. Также они дешевеют к концу лета или зимы. Не стоит думать, что эти вещи выйдут из моды. Базовый гардероб всегда можно дополнить ультрамодными вещами или аксессуарами.
Да и кто в вашем окружении является таким знатоком моды, который может определить, какого сезона та или иная вещь? Также работает на экономию и принцип целесообразности. Вот говорят, лучше купить одну дорогую вещь и носить несколько сезонов, чем каждый раз покупать дешевые.
Это не всегда так. Например, куртку действительно лучше купить дорогую, но качественную. А дорогую футболку покупать нецелесообразно. После частых стирок, а без них не обойтись, такая футболка едва ли прослужит дольше дешёвой.
Как относиться к мнению знатоков моды
Просматривая телепередачи о моде, о сочетании вещей, приходишь к выводу, что мнения некоторых ведущих в этом вопросе далеко не всегда совпадают. Поэтому не стоит бежать в магазин и покупать комплект, который увидели на той или иной героине. То, что подошло ей, может смотреться на вас нелепо. В крайнем случае, можно в магазине взять комплект в примерочную, сфотографировать себя в нем и через некоторое время взглянуть еще раз на себя. Если по-прежнему нравится, идите и покупайте. Если нет, подумайте, что именно в комплекте не так, и чем это можно заменить. Доверяйте своему вкусу, и он вас не подведет.