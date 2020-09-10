Лучше выбросить: пять вещей в спальне, которые притягивают негатив и неудачи

В подборке zen.yandex.ru пять вещей, от хранения которых в этой комнате лучше отказаться.

Зеркало

Сторонники феншуй настоятельно не рекомендуют устанавливать зеркало в спальне. Это и не удивительно, ведь к ним относились по-особому ещё с давних времён, что находит подтверждение во множестве примет, поговорок и прочем. Считается, что оно отражает положительную энергию и имеет тесную связь с параллельным миром. Поэтому от идеи разместить шкаф-купе с большими зеркальными дверцами лучше отказаться.

Исключением являются случаи, когда зеркало «не видит» спящих людей, окон и двери.

Некоторые растения

В особенности это касается тех видов комнатных растений, листья которых имеют вытянутую и острую форму или даже колючки. Явным тому примером являются практически все сорта и разновидности кактусов. Их иголки наносят вред энергетической материи пространства, пропуская тем самым негатив.

Вместе с тем, не стоит забывать и о других растениях, которые «прославились» особыми свойствами. К примеру, считается, что алоэ «не любит» гостей, а большинство вьющихся растений почему-то назвают «мужегонами».

Хлам под кроватью

Многие из нас хранят под кроватью ящики с вещами или другой хлам. Специалисты по феншуй уверены, что от такой вредной привычки лучше избавиться и как можно скорее. Импровизированный склад оказывается крайне негативное влияние на энергию ци и способствует её застою. Последнее является первостепенной причиной, по которой в жизни не происходит полезных изменений и новшеств.

Особого упоминания заслуживают комнатные тапочки. Некоторые любят их прятать под кровать на время сна. Действительно, это очень удобно — и стоят они не на виду, и никто случайно не пнёт. Однако, эзотерики сходятся во мнении, что тапочки под кроватью могут косвенно спровоцировать супружескую измену.

Одиночные статуэтки

Восточные практики рекомендуют хранить статуэтки птиц в спальне. Например, утки символизируют здоровье, аисты, в свою очередь, ассоциируются с семейным благополучием. Однако, следует учитывать довольно важный нюанс — такие обереги должны обязательно иметь «пару». Одиночные фигурки будут действовать противоположно.

Вместе с тем, эзотерики не рекомендуют размещать в спальне образы диких животных, водопадов и огня.

Иголки, ножницы и так далее

Речь идёт о подавляющем большинстве предметов, которые могут уколоть или порезать. Как вы уже догадались, такие вещи ранят энергетическую оболочку жилища, нанося серьёзный вред балансу. Поэтому чем дольше они находятся в комнате, тем ощутимее будет негативное воздействие.