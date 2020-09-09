Головная боль у ребенка: восемь главных причин

Ваш кроха стал беспокойным, капризным, плохо спит, непроизвольно тянется ручками к голове? Не медлите — обращайтесь к специалистам, пишет parents.ru.
Головная боль у ребенка
«Мама, у меня сильно болит голова, я сегодня очень устал». «Иди, сынок, выпей таблетку — и все пройдет».
Знакомый диалог? Именно так беспечно реагирует большинство родителей на капризы и жалобы ребенка, забывая или вообще не подозревая о том, что обычная, на первый взгляд, головная боль может быть причиной серьезного недуга. Да, таблетка ослабит боль, но не решит проблему.
Что же делать? Почему возникает боль? Действительно, причин множество. Поэтому для выяснения их необходимо обратиться к врачу. А пока рассмотрим основные факторы возникновения неприятных ощущений.
Головные боли напряжения
У большинства детей (75–80%) боль возникает от напряжения мышц, наличия остеохондроза в шейном отделе позвоночника и, как следствие, нарушения кровообращения в позвоночных артериях, либо сколиоза. Мышцы «затекают», тем самым оказывая давление на нервные окончания, — отсюда дискомфорт.
В чем причина? В чрезмерном увлечении гаджетами. Именно их современные дети предпочитают прогулкам и спортивным занятиям. Сегодня довольно часто можно увидеть ребенка, практически неподвижно сидящего за монитором компьютера или склонившего голову над планшетом. Он словно застывает, а время летит незаметно. Результат — налицо.
Нарушение внутричерепного давления
Эта распространенная проблема у грудничков зачастую является следствием сложных родов. Неокрепшие сосуды мозга подвержены перепадам давления. У детей, как правило, оно повышенное (пониженное давление для ребенка редкость, больше характерно для взрослых).
Понять, что с малышом что-то не так, поможет его состояние: появляется вялость, может возникнуть рвота (порой очень сильная), повышенная потливость, возможны даже судороги, боль усиливается при кашле, чихании, нарастает обычно вечером и в ночное время. В этот период у младенца набухает родничок, сильнее проявляется венозная сеточка на лице.
Вегетососудистая дистония (ВСД)
Заболевание, вызванное изменением сосудистого тонуса, как правило, наблюдается у детей 7–10 лет. Ребенок постоянно зевает, словно ему не хватает воздуха, у него часто кружится голова и меняется настроение. Вот они, явные признака кислородного голодания.
Помимо этого, ВСД может быть связана с нарушением работы печени, почек, сердечно-сосудистой системы.
Мигрень
Нарушение взаимосвязи между сосудами головы и тройничным нервом. Возникновение недуга может быть обусловлено наследственной предрасположенностью, причем довольно часто от него страдают девочки.
Детская мигрень существенно отличается от взрослой. Приступ короче — от 30 минут до 5 часов, двусторонняя пульсирующая боль (у взрослых чаще болит одна сторона головы), головокружения, обмороки. У ребенка практически всегда болит живот, причем боль сопровождается тошнотой и рвотой (кстати, этот признак может быть единственным при выявлении детской мигрени).
Только после проведения диагностических исследований врач (педиатр, невролог, окулист, онколог) более предметно сможет объяснить, почему ребенка беспокоят головные боли, а также выработать алгоритм лечения и дать рекомендации. Как правило, назначают магниторезонансную томографию, рентгенографию шейного отдела позвоночника, реоэнцефалографию (РЭГ), ангиографию, дуплекс сосудов головного мозга.
Заболевания глаз и лор-органов
Нередко ребенок при нарушении зрения отказывается носить очки. В результате глазные мышцы испытывают сильное напряжение — появляется боль. Обычно она ноющая и распространяется по всей голове, от лба до затылка, переходя иногда на область шеи.Также дети часто болеют ОРВИ. У них постоянно заложен нос, воспалены околоносовые пазухи. Иногда состояние сопровождается повышением температуры тела и слабостью.
Анемия
Боли могут беспокоить ребенка при недостатке железа в организме, что приводит к развитию гипоксии мозга. В основном этим страдают подростки в период активного роста, девочки во время обильных менструаций.
Менингиты (энцефалиты)
Очень опасное заболевание, вызванное воспалением оболочек головного и спинного мозга. Характеризуется поражением нервной системы, сопровождается сильнейшей головной болью и рвотой. Ребенок начинает бояться громких звуков и яркого света. В постели находится в вынужденной позе: ноги поджаты к животу, голова запрокинута.
При подозрении на менингит больному делают спинномозговую пункцию для определения возбудителей болезни. Менингит опасен, коварен и заразен. Его даже можно подхватить в транспорте от чихающего и кашляющего человека, при употреблении немытых продуктов, да еще и нечистыми руками, при купании в грязной воде.
Онкология
Постоянная, непроходящая боль, может свидетельствовать о наличии опухоли. Боль по утрам сразу после пробуждения, рвота, не приносящая облегчения, должны стать для родителей сигналом к действию. Не раздумывайте — срочно бегите к врачу! Своевременно обнаруженное заболевание и постоянное наблюдение за ним — огромный шанс на спасение. Оперативное вмешательство потребуется только в том случае, если новообразование начнет увеличиваться в размерах и влиять на качество жизни.
Что рекомендует доктор Комаровский
«У детей, — говорит он, — причина зачастую кроется в нехватке свежего воздуха, нагрузке на глаза и т.п. Поэтому нужно принципиально изменить образ жизни ребенка и, как ни странно, свое отношение к нему. Родители должны быть примером для своего чада. Обязательный пункт в распорядке дня — утренняя зарядка. Дети в отличие от взрослых намного ближе к природе. Они не понимают, как можно целый день сидеть на месте, не бегать и не прыгать. Так уж устроен детский организм: он должен тратить энергию. Следует ограничить использование гаджетов. Голова болит? Неделя без телефона, телевизора, компьютера — и точка!
Не менее важна и психологическая составляющая. Не забывайте о простой истине — ребенок должен быть чистым, ухоженным, сытым и любимым. Если в семье не все гладко, наладьте атмосферу дома. Если в школе сложные отношения с учителями и сверстниками, поговорите с классным руководителем. Решение всегда можно найти — и ребенок успокоится, его эмоциональный фон стабилизируется, боль уйдет».
А что еще?
- Следить за осанкой ребенка и продолжительностью его сна (минимум 9 часов).
- Регулярно проветривать комнату.
- Обустроить его рабочее место так, чтобы освещения было достаточно.
- Обеспечить трехразовое питание и стакан молока или кефира перед сном.
- По совету врача приобрести ортопедические матрас и подушку.
- Принимать участие в жизни малыша, сопереживать его проблемам.