Головная боль у ребенка: восемь главных причин

Головная боль у ребенка

«Мама, у меня сильно болит голова, я сегодня очень устал». «Иди, сынок, выпей таблетку — и все пройдет».

Знакомый диалог? Именно так беспечно реагирует большинство родителей на капризы и жалобы ребенка, забывая или вообще не подозревая о том, что обычная, на первый взгляд, головная боль может быть причиной серьезного недуга. Да, таблетка ослабит боль, но не решит проблему.

Что же делать? Почему возникает боль? Действительно, причин множество. Поэтому для выяснения их необходимо обратиться к врачу. А пока рассмотрим основные факторы возникновения неприятных ощущений.

Головные боли напряжения

У большинства детей (75–80%) боль возникает от напряжения мышц, наличия остеохондроза в шейном отделе позвоночника и, как следствие, нарушения кровообращения в позвоночных артериях, либо сколиоза. Мышцы «затекают», тем самым оказывая давление на нервные окончания, — отсюда дискомфорт.

В чем причина? В чрезмерном увлечении гаджетами. Именно их современные дети предпочитают прогулкам и спортивным занятиям. Сегодня довольно часто можно увидеть ребенка, практически неподвижно сидящего за монитором компьютера или склонившего голову над планшетом. Он словно застывает, а время летит незаметно. Результат — налицо.

Нарушение внутричерепного давления

Эта распространенная проблема у грудничков зачастую является следствием сложных родов. Неокрепшие сосуды мозга подвержены перепадам давления. У детей, как правило, оно повышенное (пониженное давление для ребенка редкость, больше характерно для взрослых).

Понять, что с малышом что-то не так, поможет его состояние: появляется вялость, может возникнуть рвота (порой очень сильная), повышенная потливость, возможны даже судороги, боль усиливается при кашле, чихании, нарастает обычно вечером и в ночное время. В этот период у младенца набухает родничок, сильнее проявляется венозная сеточка на лице.

Вегетососудистая дистония (ВСД)

Заболевание, вызванное изменением сосудистого тонуса, как правило, наблюдается у детей 7–10 лет. Ребенок постоянно зевает, словно ему не хватает воздуха, у него часто кружится голова и меняется настроение. Вот они, явные признака кислородного голодания.

Помимо этого, ВСД может быть связана с нарушением работы печени, почек, сердечно-сосудистой системы.

Мигрень

Нарушение взаимосвязи между сосудами головы и тройничным нервом. Возникновение недуга может быть обусловлено наследственной предрасположенностью, причем довольно часто от него страдают девочки.

Детская мигрень существенно отличается от взрослой. Приступ короче — от 30 минут до 5 часов, двусторонняя пульсирующая боль (у взрослых чаще болит одна сторона головы), головокружения, обмороки. У ребенка практически всегда болит живот, причем боль сопровождается тошнотой и рвотой (кстати, этот признак может быть единственным при выявлении детской мигрени).