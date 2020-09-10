Готовим настоящие белорусские драники из картофеля

Еще одно достоинство этого нехитрого блюда – для его приготовления в традиционном варианте понадобится минимум ингредиентов: картофель да щепотка соли. Кроме того, вы можете разнообразить свое меню, взяв на вооружение несколько рецептов картофельных драников с различными начинками.