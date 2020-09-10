Готовим настоящие белорусские драники из картофеля

Вкусные и ароматные белорусские драники можно достаточно быстро приготовить на ужин, когда после рабочего дня не остается сил на долгую готовку, уверяет wday.ru.
Еще одно достоинство этого нехитрого блюда – для его приготовления в традиционном варианте понадобится минимум ингредиентов: картофель да щепотка соли. Кроме того, вы можете разнообразить свое меню, взяв на вооружение несколько рецептов картофельных драников с различными начинками.
Как готовить драники по-белорусски (подробная пошаговая инструкция)
- Внешний вид и вкус драников во многом зависит от качества выбранного для них картофеля. Белорусский картофель отличается от российского большим количеством содержащегося в нем крахмала, поэтому приготовленные драники сохраняют свою форму лучше. Выбирайте крепкие и зрелые клубни, имеющие шероховатую кожуру и желтоватую середцевину. Чтобы определить последнее, попросите продавца разрезать одну картофелину.
Если используемый для приготовления драников картофель имеет недостаточное количество крахмала, можно добавить в тесто 2 ч.л. картофельного крахмала
- Для приготовления таркованной массы очистите клубни картофеля, а затем натрите их на терке. В зависимости от ваших предпочтений и выбранного рецепта вы можете воспользоваться стандартной мелкой теркой, мелкой дерущей или крупной теркой.
- Приготовив картофельную массу, отожмите ее от излишков влаги, а затем смешайте с вяжущими ингредиентами — картофельным крахмалом, пшеничной мукой или кукурузной мукой тонкого помола, которая окрасит картофельные оладьи золотистым оттенком.
Если вам не нравится зеленовато-серый оттенок драников, вы можете от него избавиться, добавив к картофельной массе 1 ст.л. холодного кефира или молока или кефира. Приготовленное тесто должно получиться вязким и достаточно жидким.
- Лучше всего готовить драники на топленом масле, но можно использовать и рафинированное растительное масло. На разогретую сковороду вылейте количество масла, достаточное для того, чтобы покрыть половину толщины картофельных оладьев. Выкладывайте с помощью ложки на сковороду тесто таким образом, чтобы между драниками осталось свободное пространство не менее 1 см.
- Обжаривайте картофельные драники на сильном огне с обеих сторон, переворачивая их широкой лопаткой. При этом, будьте внимательны, старайтесь не обжечься брызгами раскаленного масла.