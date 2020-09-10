Ребенок-подросток ненавидит нового отчима. Что делать?
Еще недавно казалось, что стоит сыну или дочке немного подрасти, как все само собой сложится хорошо. У разведенной матери наконец появится время на личную жизнь, можно будет сходить на танцы или в кино, зарегистрироваться в приложении для знакомств и с головой окунуться в новые чувства. Кружить головы, принимать цветы, получать комплименты, а потом, чем черт не шутит, и замуж выйти...
Так думают многие одинокие женщины, разрываясь между работой и домом. Страдают, терпят, сами себя уговаривают подождать немного: потом, потом... Но вот проходит время, маленький ребенок превращается в более самостоятельного, но угловатого и резкого подростка. И вместо спокойного принятия личной жизни матери разворачивает войну. Нового избранника в доме видеть не желает. Хамит, дерзит, огрызается. А избранник, хоть человек и взрослый, но терпение у него тоже не резиновое, нет-нет, да и сорвется. И что делать?
Помнить об особенностях подросткового возраста
Человек может выглядеть как взрослый, одеваться как взрослый, говорить, как взрослый. Но в то же время значительной частью своей души он остается ребенком с детскими потребностями, сомнениями и страхами, пишет Lady.mail.ru.
Часто хамские выпады вызваны не столько неприятием нового мужчины, сколько ужасом при мысли, что любовь матери, такая необходимая в подростковом возрасте, будет разделена на двоих.
Ребенок не нападает, он защищается, и, как может, пытается сохранить свой хрупкий мир на двоих от вторжения третьего.
В таких случаях мать совершает большую ошибку, отвечая грубостью на грубость или наказывая ребенка за протест. Все, чего хочет подросток — это уверенности в том, что его не обделят любовью и вниманием. Даже если при этом он выше ростом, носит ее одежду и бегает на свидания.