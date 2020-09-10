Ребенок-подросток ненавидит нового отчима. Что делать?

Так думают многие одинокие женщины, разрываясь между работой и домом. Страдают, терпят, сами себя уговаривают подождать немного: потом, потом... Но вот проходит время, маленький ребенок превращается в более самостоятельного, но угловатого и резкого подростка. И вместо спокойного принятия личной жизни матери разворачивает войну. Нового избранника в доме видеть не желает. Хамит, дерзит, огрызается. А избранник, хоть человек и взрослый, но терпение у него тоже не резиновое, нет-нет, да и сорвется. И что делать?

Помнить об особенностях подросткового возраста

Человек может выглядеть как взрослый, одеваться как взрослый, говорить, как взрослый. Но в то же время значительной частью своей души он остается ребенком с детскими потребностями, сомнениями и страхами, пишет Lady.mail.ru.

Часто хамские выпады вызваны не столько неприятием нового мужчины, сколько ужасом при мысли, что любовь матери, такая необходимая в подростковом возрасте, будет разделена на двоих.

Ребенок не нападает, он защищается, и, как может, пытается сохранить свой хрупкий мир на двоих от вторжения третьего.