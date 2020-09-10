Ученые назвали лучший витамин для омоложения кожи

Согласно данным, представленным учеными Медицинского центра Дессау, Германия, и Института клинической фармакологии и токсикологии, витамин А действенно препятствует появлению признаков внешнего старения кожи, вызываемых ультрафиолетовым облучением. Его потребление усиливает защиту клеток кожи от повреждения, пишет Medikforum.ru.

Помимо того, витамин помогает укрепить иммунную систему человека, благоприятно сказывается на функционировании сердца, легких, почек – это тоже содействует эффекту омоложения кожи, улучшая ее состояние.

Богатыми пищевыми источниками витамина А являются паштет из печени, сыр, яйца, жирная рыба, молоко, йогурт, желтые фрукты, а также желтые, красные, оранжевые и листовые овощи. Принимать его можно и в добавках.