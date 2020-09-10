Низкие потолки в интерьере: 10 ценных советов от дизайнера

По мнению профессиональных дизайнеров для того, чтобы добиться зрительного увеличения высоты комнаты, следует воспользоваться такими советами:

1. Оборудовать стены более темного цвета по сравнению с потолком, либо стены и потолок выполнить в одном цвете. Такой прием позволит убрать пространственные границы, и потолок будет выглядеть выше. Наиболее приемлемым может быть белый, голубой цвет либо в холодной цветовой гамме.

2. Избегать выступающих конструкций, громоздкие люстры заменить встроенными светильниками. Исключить установку вентиляторов, лепнины. Для создания нескольких уровней использовать гипсокартон, создавая эффект купола.

Интерьер гостиной в квартире в стиле неоклассика ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

3. Подчеркнуть вертикальные линии, выбирая шторы и обои с вертикальным рисунком. Избегать использования горизонтальных линий, отказаться от обоев с горизонтальным рисунком.

4. Использовать шторы максимальной длины, повесить карниз под потолок, шторы должны достигать пола, укладываясь складками. Использовать струящиеся ткани светлых тонов, которые своей легкостью не будут перегружать помещение.

5. Соблюдать минимализм и не допускать нагромождения предметов. Убрать в шкафы и ящики излишние аксессуары, сувениры, одежду. В качестве декора оставить в комнате самое необходимое, что действительно явится украшением комнаты.

6. Выбирать правильную высоту для настенного декора, который должен быть большим по размеру и иметь вертикальную форму.

7. Вешать такие картины или фотографии надо выше уровня глаз для устремления взгляда вверх. Предпочесть применение невысокой мебели, использовать низкие кресла, диваны, кровати и прочие негабаритные предметы.

Интерьер спальни в квартире в современном стиле ФОТО: скриншот

8. Учесть принцип, что при установке громоздкой и высокой мебели комната будет казаться меньше по размеру. Использовать отражающие покрытия, приводящие к эффекту увеличения комнаты.

9.Вместо матовой краски для потолка лучше использовать глянцевую или установить натяжные потолки. Такой прием дублирует не только свет, но и предметы, что позволит сделать комнату зрительно выше.